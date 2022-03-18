 

Рейтинг доверия Путину превысил 77%

18.03.2022, 14:47, Новости дня
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Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 77,2% россиян, следует из данных опроса ВЦИОМ.

«Показатель одобрения деятельности Президента с 7 по 13 марта 2022 года составил 77,2% (+2,6п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства РФ за последнюю неделю составили 50,7% (+2,7п.п. за неделю) и 52,0% (+2,3п.п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,6% респондентов (+2,2п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 62,0% (+2,7п.п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 39,5% (+5,1п.п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 28,5% (+2,7п.п. за неделю), главе партии «Справедливая РФ – За правду» Сергею Миронову – 28,6% опрошенных (+0,3п.п. за неделю), лидеру партии Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,3% (+1,3п.п. за неделю).

Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,0% (+0,6п.п. за неделю), КПРФ – 11,8% (+0,1п.п. за неделю), ЛДПР – 7,2% (-0,2п.п. за неделю), «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» – 6,3% (+1,1п.п. за неделю) и «Новые люди» – 5,2% (+0,1п.п. за неделю).

Опрос проводился с 7 по 13 марта методом телефонного интервью, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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