Прокуроры начали проверки из-за завышения цен на бытовую химию

В РФ зафиксированы факты незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, началась прокурорская проверка, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены.

«Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon и другие)», – говорится в релизе Генпрокуратуры..

В связи с этим прокурорам регионов, на территориях которых работают производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность завышения цен.