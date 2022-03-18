 

Прокуроры начали проверки из-за завышения цен на бытовую химию

18.03.2022, 14:47, Новости дня
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В РФ зафиксированы факты незаконного увеличения цен на продукты, бытовую химию и средства личной гигиены, началась прокурорская проверка, информирует пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены.

«Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (Ozon и другие)», – говорится в релизе Генпрокуратуры..

В связи с этим прокурорам регионов, на территориях которых работают производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность завышения цен. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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