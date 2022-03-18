 

В Госдуму внесли проект о назначении Набиуллиной главой ЦБ

18.03.2022, 14:47, Новости дня
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Проект постановления о назначении Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центробанка внесен комитетом Госдумы по финансовому рынку.

«Назначить Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну на должность председателя Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2022 года», – цитирует документ РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения ее на должность председателя Банка России.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что решение президента внести в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность председателя Центрального Банка является логическим продолжением высокой оценки главой государства ее работы.

Набиуллина, до этого занимавшая посты министра экономического развития и помощника президента России, возглавила ЦБ в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил регулятором с 2002 года.

В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).

В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка РФ Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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