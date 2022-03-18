Вырезать или не вырезать — аппендицит может привести к раку аппендикса



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Хотя аппендэктомия, то есть хирургическое удаление аппендикса, по-прежнему является наиболее эффективным и популярным методом лечения острого аппендицита, многие клиники предлагают пациентам и консервативное лечение, то есть терапию без операции. Дело в том, что недавние исследования показали эффективность антибиотиков на начальном этапе болезни.

Но, как оказалось, с консервативным методом лечения не все так однозначно. По результатам нового исследования, опубликованного в Журнале Американского колледжа хирургов, у пациентов до 50 лет существует повышенный риск рака аппендикса. Это увеличение, по-видимому, вызвано ростом карциноидов, медленно растущего типа нейроэндокринной опухоли.

«Нет точного ответа на вопрос, почему наблюдается рост карциноидов. Это может быть связано с экологией или лучшей диагностикой», — сказала ведущий автор исследования Мишель Салазар из Йельской школы медицины.

Поскольку только хирургическое вмешательство может поставить окончательный диагноз рака аппендикса, авторы исследования обеспокоены тем, что пациенты с острым аппендицитом, получающие консервативное лечение, могут столкнуться с задержкой в ​​диагностике рака.

Ученые утверждают, что люди старше 50 лет подвержены меньшему риску рака аппендикса и большему риску осложнений после операции. А молодые и здоровые пациенты, наоборот, с большей вероятностью смогут нормально перенести операцию в том числе для исключения рака аппендикса. Поэтому решение о лечении антибиотиками или хирургическом вмешательстве должно быть принято совместно пациентом и врачом и с учетом характеристик аппендицита.

Эта работа подчеркивает тот факт, что риск рака аппендикса — небольшой, но реальный. И пациенты с острым аппендицитом должны подвергаться тщательному обследованию. Исследование представляло собой ретроспективный анализ базы данных по клинической онкологии. Ученые запросили данные о пациентах в возрасте 18 лет и старше, у которых в период с 2004 по 2017 год был диагностирован правосторонний рак толстой кишки и которые перенесли аппендэктомию.