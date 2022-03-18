 

Звезда сериала “Игра в кальмара” Чон Хо Ён снимется у Альфонсо Куарона вместе с Кейт Бланшетт

18.03.2022, 14:15, Разное
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Звезда нашумевшего южнокорейского сериала и хита Netflix “Игра в кальмара” Чон Хо Ён присоединится к актерскому составу нового триллера “Все совпадения случайны” (Disclaimer) по одноименному роману Рени Найт 2015 года. Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала станет оскароносный режиссер Альфонсо Куарон, а выйдет он на Apple TV+. При этом Дата выхода и количество эпизодов сериала не уточняются. Об этом сообщает Deadline. 

Известно, что Чон Хо Ён сыграет ученицу главной героини, мечтающей добиться высот в журналистике. Главные роли же исполнят Кейт Бланшетт и Кевин Клайн – об их участии в проекте было объявлено еще в начале декабря.

“Все совпадения случайны” расскажет историю успешной тележурналистки Кэтрин Равенскрофт (Кейт Бланшетт). Она решает переехать, и в новом доме находит оставленную кем-то книгу, героиня которой чрезвычайно похожа на саму Кэтрин. Ее написал мужчина, потерявший свою жену (Кевин Клайн). Трагические события из романа заставляют героиню вернуться к своим призракам прошлого и погрузиться в тайну автора книги. В сериале также примут участие Саша Барон Коэн (“Борат”) и Коди Смит-МакФи (“Власть пса”).

Напомним, в “Игре кальмара” Чон Хо Ён сыграла беженку из Северной Кореи Кан Сэ Бек. За эту роль она была удостоена премии Гильдии киноактеров (SAG). А ее коллега Ли Джон-джэ стал лучшим исполнителем главной роли в сериале по версии Critics Choice Awards 2022.

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