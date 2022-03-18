 

EXEED презентовала для рынка РФ новый премиальный кроссовер EXEED LX

18.03.2022, 14:10, Разное
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На российском рынке Exeed LX начались продажи компактного паркетника под названием Exeed LX.

Автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 2,93 млн рублей до 3,23 млн рублей. В свою очередь, начальное исполнение уже получило 18-дюймовые диски, 4 подушки безопасности, светодиодные фары, а также крупные дисплеи для мультимедийной системы и приборной панели.

В салоне применена кожаная отделка кресел, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, а также подогрев сидений. Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель на 147 л.с. мощности. Вместе с тем модель приводится в движение бесступенчатым вариатором. Средний расход топлива достигает 8 литров на 100 километров пути.



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