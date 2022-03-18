 

Мнение: 8 лет назад мы вернулись домой

18.03.2022, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Шутки-шутками, а уж 8 лет назад, как мы Крым и Севастополь вернулись домой.
То, что происходило на Украине за эти 8 лет и то, что происходит там сейчас, лучше всего показывает оправданность этого выбора – никаких обещанных "украинских Ривьер", которыми заманивали крымчан те, кто призывал голосовать на референдуме против воссоединения, не получилось.
А получился на Украине нацистский клоповник, который представляет угрозу для окружающих, и прежде всего для собственных граждан.
Так что время все расставило по своим местам и показало, кто на самом деле живет "под дулом автоматам". Это сейчас особенно понятно тем гражданам Украины, которые оказались в заложниках в руках собственного террористического "государства".

Всех с праздником, с Днем Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / “Лидер России” Алексей Охлопков назначен первым замгубернатора ХМАО

17.02 / Журналист Караулов попросил денег на исторический фильм “Художник. Воин. Мечтатель”

11.08 / Скандалы: Отфутболил жену

08.03 / Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол своего будущего ребенка

07.07 / Лепс рассказал, чего не хватает современному российскому шоу-бизнесу

18.08 / Ученые допустили существование жизни в атмосфере Венеры

23.01 / Врач сравнил ВИЧ с коронавирусом

16.12 / Некрологическое

21.11 / Папа поехал на работу – Личное мнение

12.02 / Мнение: Переговоры Шойгу-Уоллис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика