Патриарх Кирилл: Беседы с папой и главой англикан помогут выработать позицию по Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что недавние переговоры по дистанционной связи с папой Римским Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.

«(Переговоры) были достаточно важны в плане наших двусторонних отношений и с католической церковью, и с англиканским сообществом. И, конечно, в плане двусторонних отношений патриарха с предстоятелями этих церквей. Полагаю, что встреча, хоть и по видеосистеме, но лицом к лицу, имела положительное значение и для сохранения добрых отношений между нашими церквами, и для формирования общего, насколько это возможно, подхода к развитию ситуации на Украине», – сказал он, открывая заседание Высшего церковного совета Русской православной церкви, проходящее в очном формате, передает РИА «Новости».

Патриарх провел переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви и Церкви Англии в среду, 16 марта. Во время встреч были затронуты проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований, и роль христиан в поисках мира на Украине.