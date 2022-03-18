 

Патриарх Кирилл: Беседы с папой и главой англикан помогут выработать позицию по Украине

18.03.2022, 13:20, Новости дня
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что недавние переговоры по дистанционной связи с папой Римским Франциском и архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби помогут церквам выработать общий подход к кризису на Украине.

«(Переговоры) были достаточно важны в плане наших двусторонних отношений и с католической церковью, и с англиканским сообществом. И, конечно, в плане двусторонних отношений патриарха с предстоятелями этих церквей. Полагаю, что встреча, хоть и по видеосистеме, но лицом к лицу, имела положительное значение и для сохранения добрых отношений между нашими церквами, и для формирования общего, насколько это возможно, подхода к развитию ситуации на Украине», – сказал он, открывая заседание Высшего церковного совета Русской православной церкви, проходящее в очном формате, передает РИА «Новости».

Патриарх провел переговоры по дистанционной связи с главами Римско-католической церкви и Церкви Англии в среду, 16 марта. Во время встреч были затронуты проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований, и роль христиан в поисках мира на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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