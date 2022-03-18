 

Банк РФ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 20%

18.03.2022, 13:20, Новости дня
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Банк РФ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

В сообщении ЦБ говорится, что «совет директоров Банка РФ 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых», передает РИА «Новости».

Ранее экономисты заявляли, что решение сохранить ключевую ставку будет самым рациональным на фоне высокой геополитической неопределенности и нехватки макроэкономических данных, а также необходимости в дальнейшем стимулировать восстановление экономики.

Напомним, 28 февраля Банк РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%.

До этого президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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