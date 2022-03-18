 

В ЛНР рассказали об боях за ключевые города республики

18.03.2022, 13:20, Новости дня
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«Взятие Рубежного войсками ЛНР открывает для нас возможность входа в агломерацию с городами Северодонецк и Лисичанск», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник. Ранее сообщалось, что народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в Попасной и Северодонецке.

«Во-первых, освобождение Рубежного дало возможность вывести оттуда мирных жителей. Люди просто хлынули из города, а также из пригородов Северодонецка», – отметил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Во-вторых, выход к Северодонецку имеет стратегическое значение – этот крупный по местным меркам город был административной столицей той части Луганской области, которая контролировалась ВС Украины. «Украинские военные стянули в город много живой силы и техники. Также ведение боев затрудняют большие площади многоэтажной застройки и построенные ВСУ фортификационные сооружения», – отметил Мирошник.

«Теперь мы можем входить в Северодонецк с нескольких сторон. Кроме того, войскам ЛНР удалось отрезать украинских военных от поставок боекомплектов и ГСМ. Это даст нам преимущество. Сейчас ВКС РФ наносят удары по складам ВСУ, чтобы облегчить нам освобождение города», – подчеркнул собеседник.

В Попасной также идут бои. В отличие от Северодонецка, значительная часть этого населенного пункта уже находится под контролем ЛНР. «Город важен, помимо всего прочего, своим железнодорожным узлом и ремонтной станцией. Там четверо суток идут жесткие бои – националисты засели в большой промзоне, и мы воюем с ними буквально за каждый дом», – рассказал Мирошник.

Ранее власти ЛНР сообщили, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР. «Основные бои идут в Попасной и Северодонецке, на очереди Лисичанск. Это все крупные промышленные центры с большой промзоной и многоэтажной жилой застройкой. Туда стянуты украинские формирования со всей округи. Техника и батареи прикрываются жилыми застройками, оборудован укрепрайон», – передает РИА «Новости» слова Мирошника.

В 2014 годах города Попасная, Северодонецк и Лисичанск оказались в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Тогда по итогу боевых действий они остались под контролем Киева. С конца февраля нынешнего года силы ЛНР возвращают контроль над ними.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Киевским властям Москвой был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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