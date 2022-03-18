Мнение: Проблемы мирового изгоя

Итак, американцам нужна или русская нефть, или иранская, или венесуэльская. В противном случае часть их нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) просто встанет колом, что повлечёт за собой не только серьёзные убытки, но и дефицит бензина в стране. А рост цен на бензин очень больно бьёт по рейтингу Джо Байдена, нынешнего президента США.

Мне написал письмо нефтяник, объяснив, почему варианта перенастроить заводы на нефть другого типа у американцев нет. Публикую письмо:

НПЗ нельзя «перенастроить», можно только построить новый.

Постараюсь объяснить совсем на пальцах и очень грубо.

Основу углеводородов составляют алканы (они же парафины) – прямые цепочки углеродов, облепленные водородом. Бензин – это смесь парафинов с длиной углеродной цепочки от 7 до 15, дизель – от 10 до 18. А нефть – это смесь парафинов длиной от 1 до 30+ атомов углерода.

Если у вас лёгкая нефть (короткие цепочки), то для производства бензина вам нужно сцеплять цепочки друг с другом (алкилирование), если тяжёлая – то расщеплять (крекинг), плюс куча нюансов с тем, чтобы сделать вашу смесь более устойчивой к сжатию (то самое октановое число), это достигается за счёт добавления в смесь циклических (кольцо вместо цепочки) и ароматических (кольцо сложной структуры) углеводородов. Под каждую такую операцию (сцепление, расщепление, заворачивание в кольца и прочая хиромантия) на НПЗ ставится отдельный каскад установок (пара пятиэтажных домов).

При строительстве заводов и установок изначально закладывается, на какой нефти он будет работать. Это справедливо для любых нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

«Подкрутить» там можно только параметры, в результате которых из вашей тяжёлой нефти вместо 30% нужного вам результата будет выходить 31%. Заменить процесс расщепления процессом склеивания углеродных цепочек нельзя.

И если ваш завод построен из расчёта на нефть состоящую преимущественно из углеводородов по 10-25 атомов углерода, вы не сможете «перенастроить» его под нефть, состоящую из углеводородов по 2-15 атомов углерода. Вы можете только построить новый НПЗ.

Оборудование на НПЗ даже не покупается, установки строятся на месте в соответствии с лицензионными соглашениями. Это огромные инжиниринговые проекты. При этом выход одного процесса используется как вход другого, то есть это каскады, где ты из какого-нибудь десятка входов (нефть, водород, пар, СУГи, газойль, катализаторы и куча всякого другого) ты получаешь несколько выходов (бензин 92, бензин 95, дизель, битум).

Одновременно с этим между установками идёт обмен теплом, то есть излишнее тепло с одной установки может использоваться для подогрева вещества на другой установке, это делается для оптимизации энергопотребления и ещё больше завязывает установки друг с другом, так что поменять одну, не меняя другие, становится практически невозможно.

При строительстве НПЗ вертикально интегрированные нефтяные компании всегда исходят из того, какая конкретно нефть на него будет поступать, вплоть до месторождения. Если НПЗ строится не нефтяной компанией, то его проектируют под конкретную марку нефти, которая торгуется на рынке.

Главный принцип: нельзя переделать завод, заточенный на крекинг (разбивание углеродных цепочек), на олигомеризацию (объединение лёгких углеводородов) и алкилирование (добавление лёгких углеводородов в цепочку). Там полностью разные установки, и никакой «донастройкой» ты одну в другую не превратишь. В лучшем случае ты сможешь на заводе, который производил 1 млн тонн бензина из тяжёлой нефти, производить 100 тысяч тонн бензина из лёгкой за счёт того, что будешь использовать только простую ректификационную колонну и получать прямогонный бензин.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крекинг

https://ru.wikipedia.org/wiki/Каталитический_крекинг

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алкилирование

https://ru.wikipedia.org/wiki/Олигомер