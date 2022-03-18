РПЦ предала YouTube онлайн-анафеме после блокировки телеканала “Спас”

Священный синод РПЦ 18 марта на экстренном заседании принял решение отлучить от церкви видеохостинг YouTube, который накануне заблокировал аккаунт православного канала “Спас”.

– YouTube нарушил все мыслимые и немыслимые нормы, ибо воспрепятствовать нести слово Божие – это тяжкий грех. Если через 7 дней “Спас” не будет разблокирован, ты мы предадим анафеме компанию Google и всё её руководство, – заявил глава комиссии РПЦ по внешним сношениям.

Неравнодушные граждане только за сутки направили администрации YouTube более 10 тысяч писем с требованием немедленно снять все ограничения с канала “Спас”. Кроме того, в ближайшее время инициативная группа “Православных казаков за правду” планирует обратиться в суд для компенсации морального вреда из-за блокировки православного ресурса.

Сумма иска к компании Google составит не менее 100 миллионов рублей, дело будет рассмотрено Басманным судом столицы.

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