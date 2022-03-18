Андрей Григорьев-Аполлонов и Сергей Жуков начали продавать уличную еду в мобитраках

Стритфуд в таком формате до недавнего времени можно было попробовать в Парке Горького, на Речном вокзале, на “Флаконе” и “Хлебозаводе”. Теперь мобитраки захватывают все новые и новые локации в городе – самые посещаемые и модные. Шестнадцать ярких “вагончиков”, продающих напитки и готовую еду из фермерских продуктов, появились и там, где раньше располагались покинувшие Москву фастфудные франшизы.

В меню мобитраков – бургеры и сендвичи, шаурма и блины, горячие и прохладительные напитки. Самые топовые уличные концепции представляют Андрей Григорьев-Аполлонов со своим проектом “Рыжий Янхук” и Сергей Жуков с гриль-баром “Папа жарит мясо”, а также 1 Food Factory (1FF), “Матрешка”, КООП и другие.

“Рыжий Янхук” будет кормить бургерами, говяжьими ребрами sous-vide с соусом манго, шавой с мраморной говядиной, курицей, рыбой, креветками и красной икрой под фирменными соусами – на морковных рыжих булочках. Григорьев-Аполлонов открыл этот проект совместно с шеф-поваром Сергеем Янхуком.

“Папа жарит мясо” – это современная сеть гриль-баров с открытой кухней, принадлежащая Сергею Жукову. Из окошек его мобитраков будет подаваться вкуснейшая шаурма, включающая по-настоящему щедрую порцию мяса и самые качественные составляющие.

Кстати, рядом со звездными мобитраками может торговать стритфудом любой желающий: кафе на колесах можно взять в лизинг или в кредит и запустить свой бизнес, не зависящий от природы, погоды и локации.