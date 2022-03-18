 

Андрей Григорьев-Аполлонов и Сергей Жуков начали продавать уличную еду в мобитраках

18.03.2022, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стритфуд в таком формате до недавнего времени можно было попробовать в Парке Горького, на Речном вокзале, на “Флаконе” и “Хлебозаводе”. Теперь мобитраки захватывают все новые и новые локации в городе – самые посещаемые и модные. Шестнадцать ярких “вагончиков”, продающих напитки и готовую еду из фермерских продуктов, появились и там, где раньше располагались покинувшие Москву фастфудные франшизы. 

В меню мобитраков – бургеры и сендвичи, шаурма и блины, горячие и прохладительные напитки. Самые топовые уличные концепции представляют Андрей Григорьев-Аполлонов со своим проектом “Рыжий Янхук” и Сергей Жуков с гриль-баром “Папа жарит мясо”, а также 1 Food Factory (1FF), “Матрешка”, КООП и другие.

“Рыжий Янхук” будет кормить бургерами, говяжьими ребрами sous-vide с соусом манго, шавой с мраморной говядиной, курицей, рыбой, креветками и красной икрой под фирменными соусами – на морковных рыжих булочках. Григорьев-Аполлонов открыл этот проект совместно с шеф-поваром Сергеем Янхуком.

“Папа жарит мясо” – это современная сеть гриль-баров с открытой кухней, принадлежащая Сергею Жукову. Из окошек его мобитраков будет подаваться вкуснейшая шаурма, включающая по-настоящему щедрую порцию мяса и самые качественные составляющие.

Кстати, рядом со звездными мобитраками может торговать стритфудом любой желающий: кафе на колесах можно взять в лизинг или в кредит и запустить свой бизнес, не зависящий от природы, погоды и локации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Мнение: Загадка Курьера

18.08 / Мнение: К чему приходит Эволюция

17.04 / “Ура! Девочка!”: Альбина Джанабаева умилила подписчиков подготовленным Валерием Меладзе сюрпризом

18.08 / Лукашенко бросил белорусов в Афганистане – экс-министр Латушко

26.12 / Мнение: Запрет на агитацию в интернете, блокировка американских соцсетей и штраф для коррупционера

24.06 / Скандалы: Карине Цуркан не зачли даже тюрьму

30.10 / Мнение: Процессы и рамки (2)

26.11 / Нет худа без добра: коронавирус поможет выявить болезнь Альцгеймера

03.06 / Пинк и Кэри Харт опубликовали редкие архивные фото дочери на ее 10-летие

16.01 / Красные колготки и кожаное пальто. Какие микротренды будут актуальны в 2022 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика