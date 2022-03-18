Toyota и Lexus приостановят производство автомобилей в Японии в апреле 2022 года

Японский автомобильный гигант Toyota официально сообщил о приостановлении производства техники на пяти заводах.

Причина данного решения заключается в нехватке полупроводников, требуемых для выпуска новой техники. Вместе с тем пока сроки возобновления работы на производственных площадках не раскрываются, однако данный факт повлияет на снижение объема выпуска машин до 150 тысяч единиц. Вместе с тем изначально в компании сообщали о решении приостановить поставки новой техники на российский рынок.

В свою очередь, последующие продажи техники могут возобновиться, но пока производитель не готов идти на данную меру из-за сложившихся проблем с отсутствием необходимых комплектующих.