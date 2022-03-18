 

Дело закрыто: BBC выплатил компенсацию секретарю принцессы Дианы за скандальное интервью и извинился

18.03.2022, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня стало известно, что британский телеканал BBC наконец-то выплатил бывшему личному секретарю принцессы Дианы Патрику Джефсону компенсацию за моральный ущерб в связи со скандальным интервью 1995 года журналисту Мартину Баширу. Также компания принесла официальные извинения. При этом, если раньше говорилось, что BBC намерен выплатить семье принцессы полтора миллиона долларов, то теперь в сообщения прессы говорится о “значительной сумме”, но точные цифры не уточняются. В любом случае, Джефсон намерен все средства направить на благотворительность. 

BBC принимает и признает серьезный ущерб, который был причинен коммандеру Джефсону обстоятельствами, при которых в 1995 году было получено интервью с Дианой, принцессой Уэльской. ВВС приносит извинения перед коммандером Джефсоном за причиненный ущерб и выплатила судебные издержки, – сказано в сообщении компании. 

На новость отреагировал брат покойной принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер. Он отметил в своем Twitter, что в целом доволен исходом дела, хотя скоро будут и другие данные, например, имена тех руководителей телеканала, которые скрывали правду столько лет. 

Правильный результат. Ужасно все, через что пришлось пройти Патрику Джефосу из-за такой уродливой журналистики, – написал граф Спенсер и добавил, – Также ужасно, что все это так долго скрывали высокопоставленные сотрудники BBC News. Но скоро обо всем станет известно больше.  

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале.

Принцесса Диана и Мартин Башир, 1995 год

Напомним, что в мае 2021-го было доказано, что репортер Мартин Башир использовал нечестные методы для того, чтобы добиться интервью с принцессой Дианой. Журналист предоставил ей и ее брату Чарльзу Спенсеру фальшивые банковские выписки, якобы доказывающие платежи британской “желтой прессы” сотрудникам королевской семьи ради добычи информации о них. Так он убедил Диану самой рассказать о слухах вокруг нее и королевской семьи.

Ранее Башир все отрицал, но в прошлом году признался и извинился. Хотя при этом он заявил, что “продолжает гордиться этим интервью”, и отметил, что банковские выписки не якобы повлияли на решение принцессы Дианы дать его. Руководство BBC признало, что подготовка к интервью оказалась “провальной”. После этого 58-летний Мартин Башир уволился с канала, сославшись на проблемы со здоровьем.

Тогда же в мае принцы Уильям (который, кстати, активно сотрудничал с теми, кто расследовал это дело) выпустил совместное с братом заявление, в котором обвинил руководство телеканала BBC в некомпетентности и заявил, что интервью, полученное журналистом обманным путем, привело к необратимым последствиям в жизни их матери и семьи в целом. 

Принцы Уильям и Гарри



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / Жена Петросяна Брухунова отказалась кормить сына грудью

30.07 / Более 120 тысяч человек проголосовали за первые сутки тестирования онлайн-выборов

23.09 / Анастасия Решетова показала новый роскошный дом Тимати

01.07 / Мнение: Апперкот по ФСБ…

12.03 / Паулина Андреева сыграет Роксану в новой постановке “Сирано де Бержерак” в МХТ им. А.П. Чехова

08.06 / Просто начать: фитнес-лайфхаки для новичков

17.07 / Мурашко рассказал, что делать при повышенной температуре больше суток после прививки

25.10 / Мнение: Литовские лазутчики

02.12 / У мамы Девы лучший план на детей: как поладить с мамой в зависимости от ее знака зодиака

21.07 / Ученые выяснили, что все фазы сна являются полезными для учебы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика