Будет девочка: беременная Рианна закупила детские платья в бюджетном супермаркете

Объявив о том, что скоро станет мамой, Рианна не закрылась в своем особняке до родов, а совсем наоборот. Кажется, образ жизни певицы такой же активный, как прежде, если не больше. Рианна путешествует, например, недавно она была на модных показах в Париже, и посещает светские рауты – не смогла пропустить открытие бутика своей косметической линии в Америке.

Впрочем, певица не только развлекается, но еще тщательно готовится к появлению малыша. На днях Рианна была замечена с подругой во время шоппинга в магазине Лос-Анджелеса в отделе для новорожденных. Будучи одной из самых высокооплачиваемых артистов мира, Рианна отоваривалась в бюджетной сети Target. Среди прочих покупок, очевидцы обратили особенное внимание на крохотное оранжевое платье стоимостью 18 долларов. Эксклюзивные фотографии Рианны в супермаркете смотрите в нашем Telegram-канале.

Такой выбор натолкнул на вывод – у Рианны будет девочка. Эта версия впервые появилась еще когда артистка опубликовала первое “беременное” фото, на котором позирует в розовом пуховике.

Сама певица пока не озвучивала пол будущего ребенка. Недавно она рассказала, как себя чувствует во время беременности.

Прямо сейчас, будучи беременной, в некоторые дни я просто чувствую себя как: “Фу, я просто хочу лежать здесь, на этом диване весь день”. Но когда наносишь немного косметики лицо и красишь губы помадой, моментально преображаешься, – поделилась она.

Также известно, что она собирается рожать в своем доме на Барбадосе. Об этом рассказали друзья певицы, в том числе и доктор Сонита Александер, акушер артистки. Певица также устроит грандиозную вечеринку baby shower.

Напомним, впервые о беременности Рианны заговорили в ноябре 2021 года, когда ей присудили звание национального героя Барбадоса. На церемонии певица появилась в облегающем платье, которое подчеркивало ее живот. В конце января РиРи и A$AP Rocky официально подтвердили эти догадки.

Рианна и A$AP Rocky