 

Мнение: Карта освобождения Донбасса. 18.03.2022

18.03.2022, 11:06, Разное
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Официальная карта освобождения Донбасса от МО РФ на утро 18 марта. ЛНР уже практически всю территорию республики освободила, осталось покончить с Северодонецкой группировкой ВСУ. В ДНР все посложнее будет. Группировка до 50 тыс. человек продолжает обороться на подступах к Донецку.

Карта с брифинга МО РФ https://t.me/boris_rozhin/33753

Источник: Colonel Cassad



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