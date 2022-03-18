Мнение: Почему Путин святой, а я – нет



Вы, товарищи, наверное, знаете, как меня затрахал т.н. "простой народ". При том, что я знаю, что комментарии нагоняют и укроботы, но тем не менее – отовсюду мы слышим стоны. При том, что идет война. Не спецоперация на Украине, а против нас откровенно развязали войну – экономическую и финансовую страны т.н. коллективного Запада. Но хрен бы с ним, правда?

Короче, на моем канале на Ютубе "Не конец истории!" – мы любим рассказывать про то, как растут цены в Прибалтике, Германии, США. Как там же ЗАКРЫВАЮТСЯ ЗАВОДЫ. Но, что нам пишут?

– Подумаешь, у них денег много, а мы нищаем!

– А что, в России лучше что ли, у нас цены не растут?

или мое любимое, вчера прилетело, по памяти:

– А ты спроси, сколько в России сейчас стоит купить новый Фольцваген Тигуан или построить дом квадратов на 130?

И это все о чем, если убрать работу укроботов, их уже видно невооруженным взглядом для тех, кто в теме. Ребята, зачем вы такие дебилы?

Я в этом окопе торчу с 2008-2009 года, 146 раз говорил. И все эти годы я только и слышал, что там типа лучше – что уже далеко не так. Но сейчас, когда вам показываешь там натуральную жопу, а вы просто не знаете, что такое – когда коммуналка вырастает в три раза и больше, а в Прибалтике цены на газ выросли – НА ПОРЯДОК: вы мне пишете, усираясь, что лучше бы посмотрели на нас!

Так на нас смотрим, смотрим! Что у вас так выросло, кроме сраного сахара, на который похоже сейчас будет госмонополия и Айфонов – что вы стонете? Тем более, повторюсь, по факту идет война, а вам типа трусы дорого купить стало, в которые жирная жопа не влазит?

Поэтому я бесконечно восхищаюсь дядей Вовой и меня бесконечно, в последнее время, затрахал вечно ноющий и недоедающий просто, мать его, так сказать, народ.

Который тупо забыл, я нет, что такое плохо жить.

p.s. Уже даже Дудь, Собчак или Варламов свалили, а нытья меньше не стало. Понимаете прикол?

Сегодня я злой.

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