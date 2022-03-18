 

Рубль продолжил рост к доллару и евро седьмой день подряд

18.03.2022, 10:30, Новости дня
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Рубль растет против доллара и евро седьмой день подряд, доллар «сползает» в направлении психологически значимой отметки в 100 рублей, следует из данных Московской биржи.

Отмечается, что курс доллара расчетами «завтра» на 10.05 мск снижался на 1,15 рубля, до 102 рублей, курс евро – на 1,77 рубля, до 111,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар уже максимально опускался в пятницу до 101,7 рубля, пишет РИА «Новости».

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов РФ (ЗВР).

По словам министра финансов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.

Тем не менее Минфин РФ исполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций.16 марта РФ должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на сумму 117,2 млн долларов. Это был первый платеж по внешнему долгу РФ после заморозки части резервов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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