Украинские военные ранили трех мирных жителей при атаке на Волноваху, утверждают в России

Украинские войска атаковали ранее освобожденную силами Донецкой народной республики Волноваху, в результате чего ранения получили три мирных жителя, информирует штаб территориальной обороны республики.

«ВФУ атаковали освобождённую Волноваху, ранены трое гражданских. Минздрав ДНР сообщил о ранении трех мирных жителей в освобождённой Волновахе. При обстреле с позиций ВФУ пострадали две женщины и один мужчина», – передает РИА «Новости» сообщение штаба.

Как сообщили в СЦКК, украинские войска в 9.15 выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по населенному пункту Кременец в ДНР.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению 09.15 – н.п. Красногоровка – н.п. Кременец: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм», – говорится в сообщении представительства.

В пятницу официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что РФ создала бесполетную зону над Донбассом.

Ранее при обстреле больницы в Волновахе бойцами ВСУ погибли шесть человек. СК завел дела об обстрелах ВСУ жилых районов Донбасса.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, – в высшей степени достойно.