Подразделения ВС РФ и ДНР начали бои против украинских нацистов в центре Мариуполя, который уже две недели находится под постоянными бомбардировками и обстрелами

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18.03.2022, 10:30, Новости дня
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Подразделения Вооруженных сил РФ и ДНР сжимают кольцо окружения в Мариуполе и ведут бои в центре города против украинских националистов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики при поддержке российских вооруженных сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

По его словам, группировка войск ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила более 90 процентов территории республики.

«Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских вооруженных сил освобождено более 90 процентов территории республики. В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное», – сказал Конашенков.

Говоря о продвижении ополченцев и армии РФ в ДНР, генерал отметил, что группировке войск удалось за сутки продвинуться на 16 километров, взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайское и Пречистовка.

Ранее в пятницу официальный представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире канала «Россия 24» сообщил, что РФ создала бесполетную зону над Донбассом. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что над Рубежным уже поднят флаг ЛНР, народная милиция ЛНР ведет бои с украинскими войсками в городах Попасная и Северодонецк.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, – в высшей степени достойно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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