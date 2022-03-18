 

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут ведущими бала Met Gala 2022

18.03.2022, 9:58, Разное
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Бал Института костюма Met Gala впервые за два года пройдет, как и было изначально задумано – в первый понедельник мая (год назад бал перенесли аж на середину сентября), 2 числа. Анна Винтур, которая занимает пост председателя Института костюма в Метрополитен-музее с 1995 года, рассказала журналистам, что темой грядущего бала будет “Позолоченный гламур” (Gilded Glamour). Это практически повторяет прошлогоднюю тему (“В Америке: лексикон моды”), но ограничена определенным периодом американской моды. Это будет аллюзия на “позолоченный век”, то есть эпоху быстрого экономического роста Америки с 1870 по 1900 год.

Также Анна Винтур озвучила имена ведущих бала – в этом году ими станут лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус” и четырёх премий “Эмми” Реджина Кинг, а также одна из любимейших пар Голливуда Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. А со-председателями, помимо самой Винтур, будут дизайнер Том Форд и глава Instagram Адам Моресси.

Леди Гага

Самые необычные факты о Met Gala читайте в нашем специальном материале. А самые неоднозначные костюмы прошлого года смотрите в подборке по этой ссылке.



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