5 самых разрушительных цунами в истории

Цунами являются одним из самых разрушительных природных явлений . Волны цунами могут двигаться так же быстро, как самолет, и бывают чрезвычайно мощными и разрушительными. Они способны сокрушить на своем пути целые города.

Индийский Океан, 2004 год

26 декабря 2004 года в Индонезии, Шри-Ланке, Таиланде, Индии, Мальдивских островах, Суматре, Андамане и юго-восточном Китае произошло цунами, в результате которого погибло более 227 000 человек. Подводное землетрясение магнитудой 9,1-9,3 вызвало огромное цунами.

По оценкам экспертов, материальные потери от огромных разрушений составили около 10 миллиардов евро. Был также долгосрочный экологический ущерб, в результате которого сотни тысяч людей были перемещены из-за того, что цунами разрушило деревни, курорты, сельскохозяйственные угодья и рыбные районы. Цунами было вызвано подводным землетрясением, когда индийская плита наехала на бирманскую плиту. Это явление вызвало серию разрушительных цунами вдоль индийских прибрежных стран. Это, вероятно, худшее цунами, которое мы когда-либо видели в недавнем прошлом.

Япония, 2011 год

В народе его называют «Великое землетрясение в Восточной Японии», 11 марта 2011 года шокировал японцев, и оно стало четвертым по величине землетрясением, с тех пор как в 20-м веке начали вести соответствующие записи.

В разрушительном цунами волны достигали высоты 10 метров, длилось оно шесть минут. В истории Японии это было одним из самых страшных цунами. Многие места были буквально уничтожены, почти 20 000 погибших и более 2 500 пропавших без вести.

Это событие также спровоцировало катастрофу на АЭС Фукисима-Дайити. Землетрясение магнитудой 9,0 привело к тому, что три его реактора расплавились и выпустили радиацию, которая затронула тысячи жителей и привела к дальнейшей эвакуации. Это самое разрушительное стихийное бедствие в истории, так как оно нанесло ущерб в 20 миллиардов долларов.

Вальдивия (Чили), 1960 год

Два миллиона человек остались без крова, и более 1 600 погибли в результате мега-землетрясения в Вальдивии (Чили) в 1960 году.

Это произошло в воскресенье, 22 мая 1960 года, и длилось около 14 минут. Землетрясение магнитудой 9,5 сопровождалось цунами по всему Тихому океану с волнами высотой до 25 метров. Цунами нанесло ущерб на Гавайях на миллионы долларов и унесло жизни японцев и филиппинцев. Оно не оставило ни одного уголка Тихого океана нетронутым, опустошив все на своем пути.

Мессина (Италия), 1908 год

28 декабря 1908 года Сицилия и Калабрия на юге Италии были шокированы землетрясением, вызванным подводным оползнем, вызвавшим цунами магнитудой 7,1, в результате которого 28 декабря 1908 года в Мессине (Италия), погибло около 123 000 человек. Событие, известное как землетрясение в Мессине и Реджо 1908 года, имело свой Эпицентр в Мессинском проливе, который отделяет Реджо-Калабрию на материковой части Италии от оживленного портового города Мессина на Сицилии.

Цунами смыло все. 91 процентов сооружений получили непоправимый ущерб. Это было самое разрушительное землетрясение, которое обрушилось на Европу. Погибло от 75 000 до 200 000 человек.

Залив Моро (Филиппины), 1976 год

16 августа 1976 года 8-балльное землетрясение вызвало цунами, обрушившееся на побережье залива Моро, расположенного в Селебесском море на островах Минданао на Филиппинах.

В результате этого события около 90 000 жителей остались без крова, 5 000 человек погибли и 9 500 получили ранения. Это было одно из самых смертоносных землетрясений в мире. 12 часов спустя последовал разрушительный афтершок.