 

Почему Петр I был похоронен через 6 лет после смерти?

18.03.2022, 9:32, Разное
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Петр I Алексеевич (Великий) — последний царь всея Руси и первый Император Всероссийский — скончался 28 января (8 февраля) 1725 года, в возрасте 52 лет.

Со смертью Петра I связаны некоторые странности — например, известно, что его похоронили только через шесть лет после кончины.

В конце 1724-го уже сильно болевший Петр I отправился на Ладожский канал, который строился по его инициативе. Медики отговаривали царя от путешествия, но тщетно. Опасения подтвердились — здоровье Петра значительно ухудшилось после того, как он принял участие в спасении бота с солдатами, который сел на мель — царь стоял по пояс в ледяной воде, что ухудшило течение болезни.

Считается, что непосредственной причиной смерти Петра I было воспаление язвы в мочеиспускательном канале. Император умирал в муках — агония продолжалась пятнадцать часов, в течение которых он стонал и не мог ничего сказать.

Погребение Петра Великого состоялось только через шесть лет после его смерти. Почему так произошло?

Основная версия — из-за научных опытов сподвижника Петра Якова Брюса, которого простые люди считали колдуном и “чернокнижником”. Брюс якобы планировал построить мавзолей для Петра, хотя сам царь высказывался против бальзамирования своего тела после смерти. В 1731 году пришедшая к власти Анна Иоанновна (племянница Петра) велела предать земле тела Петра Великого и Екатерины I (скончалась в 1727) согласно христианскому обычаю.



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