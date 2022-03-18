Хранение бланков заявлений в ЕСПЧ признано незаконным

Россияне должны сдать все имеющиеся у них в наличие бланки для заявлений в Европейский суд по правам человека до 31 марта.

С 1 апреля хранение таких бланков будет признано незаконным и станет уголовно наказуемым деянием, сообщает МВД.

Россия вышла изо всех структур Совета Европы, включая ЕСПЧ, в связи с беспрецедентным давлением со стороны стран НАТО. Вскоре после этого последовали ответные шаги: текст Европейской декларации прав человека пополнил список запрещённой литературы, сам ЕСПЧ признан экстремистской организацией. Таким образом, хранение любой печатной продукции, включая бланки заявлений, выпущенные при участии ЕСПЧ, приравнивается к хранению и распространению запрещённой литературы.

Сдать имеющиеся в наличие бумажные бланки и жёсткие диски с файлами заявлений можно в участковых отделениях полиции или в ближайшем МФЦ.

– Во время войны гитлеровские листовки нельзя было собирать под страхом расстрела. Сейчас против России тоже идёт война, и мы не можем допустить, чтобы наши граждане хранили у себя вражеские агитки. Честному человеку незачем иметь заявление в ЕСПЧ. Туда обращаются только американские шпионы, иноагенты и террористы. Всем остальным нормальным людям следует избавиться от этой мерзости как можно скорее. Также напоминаем, что в приложении «Мой донос» есть функция доносительства на соседа, который незаконно хранит бланки заявлений в ЕСПЧ, – сказал представитель МВД.

—