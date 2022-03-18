В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал абсурдом и небылицей обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где река Днепр берет свое начало.

«Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного – Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история», – передает РИА «Новости» его слова.

Фикс добавил, что Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова. «Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения», – заключил вице-спикер.

Сегодня, 18 марта, Крым отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда».

Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады.

Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой.