Россиян пугают опасностями сервисов VPN – лучше смотрите телевизор

VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей, рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Прежде всего, речь идет о бесплатных сервисах.

«Они зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные. При этом перечень организаций, заинтересованный в подобной информации крайне велик», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

Это объясняется тем, что любая услуга стоит денег, и вы платите за нее либо непосредственно, приобретая пакет, либо оплачиваете косвенно. Самый безобидный вариант – рекламные вставки: это дает сервису возможность монетизировать свою работу. Бывает, что он требует от пользователя разрешения на доступ, что может быть чревато кражей личной информации, подытожил Кашкин.

Ранее в РФ заблокировали 20 VPN-сервисов. До этого Роскомнадзор собрался заблокировать шесть VPN-сервисов Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel. Эксперт оценил американский опыт блокировки VPN-доступа к пиратским интернет-ресурсам.

Напомним, в июне Роскомнадзор ограничил доступ к двум популярным VPN-сервисам – VyprVPN и Opera VPN. Юрист Борис Едидин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил американский опыт блокировки VPN-доступа к пиратским интернет-ресурсам.