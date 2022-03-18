Мнения: Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

Военно-воздушные силы США не получат в этом году гиперзвуковые ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), пишет военный портал Breaking Defence. Конгресс США вдвое сократил расходы на программу разработки гиперзвуковых ракет для американских ВВС.

Военно-воздушные силы США не получат в этом году гиперзвуковые ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), пишет военный портал Breaking Defence. Конгресс США вдвое сократил расходы на программу разработки гиперзвуковых ракет для американских ВВС.

Пентагон ранее запросил 161 млн долларов на покупку 12 ракет AGM-183A производства компании Lockheed Martin. Однако утвержденный Конгрессом законопроект предусматривает выделение только 80 млн долларов. Законодатели объяснили свою скупость неудачными испытаниями ARRW, а выделенные средства предлагают направить на поиск причин этих неудач.

В прошлом году ВВС США, как мы писали, три раза пытались запустить ракету ARRW с бомбардировщика B-52. 5 апреля ракета не смогла отделиться от крыла самолета. 28 июля ракета отделилась, но ее двигатель не включился. А 15 декабря, как сообщил представитель ВВС, «последовательность стартовых операций была прервана до отделения [ракеты] из-за неизвестной проблемы».

Ракета ARRW является аналогом российского гиперзвукового ракетного комплекса воздушного базирования «Кинжал», который был поставлен на опытно-боевое дежурство 1 декабря 2017 года. 21 декабря прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента РФ Владимир Путина сообщил, что сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Таким образом, самый передовой американский гиперзвуковой проект ARRW безнадежно отстает от российского комплекса «Кинжал». Американские военные отреагировали на этот очевиднейший для всех провал точь-в-точь как лиса из известной басни Крылова. В январе этого года министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что гиперзвуковые вооружения могли бы стать полезным дополнением к арсеналу США, но высокая стоимость гиперзвуковых вооружений вызывает вопросы относительно того, в какой степени они нужны американским военным.

«У гиперзвуковых вооружений есть пара характеристик, которые делают их интересными. У них высокая скорость, они могут преодолевать оборону, сложно определить направление их движения, во всяком случае в сравнении с обычными баллистическими ракетами.

Но они также очень дорогие по сравнению с обычными вооружениями. Так что мы очень внимательно разбираемся с этим и решаем, как нам действовать», – отметил министр. Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявлял, что гиперзвуковое оружие находится «на вершине списка задач армии США и на его разработку направлены беспрецедентные человеческие и финансовые ресурсы». Однако на фоне провала испытаний ARRW приходится делать хорошую мину при плохой игре и уверять общественность, что зелен гиперзвуковой виноград. И что тут остается делать конгрессменам? Вот они и урезали аппетиты разработчиков гиперзвуковых ракет в два раза. Законопроект поступит на рассмотрение Сената, но в том, что сенаторы его утвердят, сомнений нет. Министр ВВС США Кендалл признал, что в ближайшем будущем успехов в испытаниях гиперзвуковых ракет ожидать не приходится.

С ним солидарны аналитики Исследовательской службы Конгресса США, которые в своем докладе от 19 октября 2021 года делают неутешительный вывод: в сфере создания гиперзвукового оружия в ближайшие годы нет возможности сократить отставание от РФ и Китая. Почему же впервые после окончания холодной войны США оказались в роли отстающих в разработке самого перспективного и грозного оружия современности?

В докладе Счетной палаты правительства США (U.S. Government Accountability Office – GAO) дается четкий и недвусмысленный ответ на этот вопрос. Всему виной «незрелые технологии» (immature technologies) в области гиперзвуковых вооружений, а также «конфликт интересов и растрата впустую ресурсов», что делает невозможным создание американского гиперзвукового оружия как минимум в течение ближайшего десятилетия. А как не быть конфликту интересов и пустой растрате денег, если в США, как говорится в докладе аудиторов Госдепа, сейчас действуют аж 70 (!!!) программ по разработке гиперзвукового оружия и ни по одной из них нет реальных результатов.

По результатам неудачных испытаний гиперзвуковой ракеты ARRW можно заключить, что у американцев проблемы с созданием прямоточных реактивных двигателей для гиперзвуковых ракет и материалов, способных выдерживать сверхвысокие температуры. «Незрелые технологии» в двигателестроении и материаловедении невозможно довести до ума ни за год, ни за два. Именно поэтому аудиторы Госдепа и отодвинули перспективный горизонт создания гиперзвуковых вооружений за десятилетний срок. Но это, на мой взгляд, слишком оптимистичная оценка возможностей американских военных корпораций. Когда нет необходимых технологий, это значит, что нет и соответствующей научной школы и нужны как минимум два-три поколения усилий ученого сообщества, чтобы такую школу создать.

С момента распада Советского Союза прошло как раз три десятка лет, в течение которых американские военные почивали на лаврах победителей в холодной войне и осваивали миллиардные бюджеты на создание никчемных эсминцев-невидимок класса «Замволт», немореходных литторальных кораблей, на бредовые проекты рельсотронов и сверхдальних пушек. Игнорировались не только разработки в сфере гиперзвука, но даже создание новых современных танков и самоходной артиллерии. Зато строились гигантские авианосцы, которые годятся лишь для войны с ближневосточными партизанами. Во всех крупных военных конфликтах, как, например, операция «Буря в пустыне», основной вклад в уничтожение военных объектов противника вносила наземная авиация, базирующаяся на многочисленных военных базах США. Вклад корабельной авиации был не более 10 процентов. А зачем же тогда нужны новые гигантские авианосцы?

Правильный ответ: для сверхприбылей американского ВПК и примкнувшего к нему Пентагона. Серьезные американские политики прекрасно понимают пагубность такого положения дел. Чтобы остановить бесцельную растрату миллиардов долларов на неэффективные и зачастую бессмысленные программы вооружений и укоротить бюрократов «глубинного государства», в 2018 году было создано «Командование будущего» армии США (Army Futures Command, AFC). Тем не менее, каких-либо успехов в реформировании военной машины США «Командование будущего» не достигло, как признал командующий AFC генерал Майк Мюррей.

Ключевой момент – нет заметных продвижений в создании самого грозного оружия современности – гиперзвуковых ракет. Именно поэтому США и НАТО не хотят воевать с Россией. Даже одна гиперзвуковая ракета, перехватить которую ни одна западная система ПРО не в состоянии, может превратить в радиоактивную пыль любой мегаполис Америки и Европы. Представьте себе, что может сделать с нашими «стратегическими партнерами» целый авиаполк Миг-31К, несущих ракеты «Кинжал». Американцы уже представили.

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