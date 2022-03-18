Российские беспилотники уничтожили технику и склады с боеприпасами ВСУ

Российские ударные беспилотные летательные аппараты уничтожили управляемыми ракетами военную технику и склады с боеприпасами украинских войск, соответствующее видео распространило Минобороны России.

Ведомство опубликовало видео взлета с аэродрома разведывательно-ударного дрона «Форпост». После показана запись с экранов прицелов беспилотников с точными ударами по военным объектам, в конце БПЛА садится на базе, передает РИА «Новости».

«Комплексы ударных беспилотников ВКС РФ нанесли удары высокоточным ракетным вооружением по бронированной технике ВСУ, складам с вооружением и боеприпасами», – отметили в ведомстве.

Отмечается, что боевое применение ракетного вооружения дронов выполнялось со средних и малых высот, а результаты уничтожения военных объектов и техники фиксировались средствами объективного контроля.

Накануне российские Вооруженные силы уничтожили высокоточным оружием артиллерийскую батарею ВСУ из 152-мм гаубиц. В ролике, снятом с беспилотника, зафиксирован полет над полем с тремя 152-мм буксируемыми украинскими гаубицами. По гаубицам попадает снаряд, после чего поле затягивает дымом от взрыва.