Яхты, виллы и картины: Что потеряли российские олигархи после начала «спецоперации»

С начала «спецоперации» России в Украине 24 февраля власти Евросоюза и США ввели персональные санкции против российских миллиардеров. За этим последовали аресты счетов и имущества. Под санкции попали Алишер Усманов, Роман Абрамович, Михаил Фридман и другие олигархи.

Алишер Усманов

Одним из первых под санкции попал российский миллиардер Алишер Усманов. 3 марта стало известно, что власти Германии арестовали в Гамбурге его частный самолет и 156-метровую яхту «Дильбар» стоимостью $600 млн. В это время она находилась на судостроительном заводе Blohm+Voss на ремонте. Как сообщали источники журнала Forbes, работники, которые занимались ремонтом яхты, не вышли на работу 2 марта из-за ареста судна.

Однако позднее немецкое издание Spiegel со ссылкой на представителя управления экономики и инноваций Гамбурга сообщило, что официальная процедура конфискации яхты проведена не была. Источник пояснил, что судно Усманова все еще находится на судостроительном заводе на ремонте. Но, несмотря на это, вывести его оттуда миллиардер не сможет из-за объявленных Евросоюзом санкций.

Спустя несколько дней стало известно, что итальянские власти также арестовали виллу Усманова на Сардинии. Как предположили журналисты Focus.ua, под санкции скорее всего попала самая известная вилла Усманова Merloni, которую он приобрел в 2012 году у Антонио Мерлони — главы итальянского концерна Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.А. Уточняется, что за нее он заплатил около €35 млн.

Кроме того, Финансовая гвардия Италии заморозила шесть компаний, относящихся к активам Усманова. Общая стоимость замороженных активов составила 66 млн евро.

Андрей Мельниченко

У бывшего члена совета директоров АО «СУЭК» и «Еврохима» Андрея Мельниченко 11 марта арестовали парусную яхту «А» в порту Триеста. Она считается самым большим парусным судном в мире, длиной 142 метра и водоизмещением около 13 тысяч тонн. Стоимость яхты оценивается примерно в €530 млн.

Алексей Мордашов

Власти Италии также арестовали яхту, принадлежащую главе «Северстали» Алексею Мордашову, писала газета La Repubblica. Судно под названием «Lady M» было пришвартовано в городе Империя. По данным издания, его длина составляет 65 метров, а стоимость оценивается примерно в $55 млн. Оно может вместить до 12 гостей в 6 каютах, еще 7 кают доступны для экипажа, состоящего максимум из 14 человек. Яхта была спущена на воду в 2013 году на американской верфи Palmer Johnson.

При этом сам Мордашов в разговоре с журналистами заявил, что не понимает, почему власти Евросоюза ввели против него санкции.

– Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции, — сказал он РБК.

Геннадий Тимченко

Еще одну яхту итальянские власти конфисковали у российского бизнесмена Геннадия Тимченко, сообщало La Repubblica. Его судно под названием «Lena» стоимостью в $50 млн находилось в порту Сан–Рено. Длина яхты составляет 40 метров.

Игорь Сечин

В ночь со 2 на 3 марта во Франции в порту Ла-Сьота на средиземноморском побережье была арестована яхта главы «Роснефти» Игоря Сечина «Amore Vero», сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр Twitter. Стоимость 85-метровой яхты оценивается примерно в $190 млн. В 2016 году судно даже входило в число самых больших яхт в мире, занимая в этом списке почетное 72-е место.

Как писала «Новая газета», изначально яхта плавала под именем «St. Princess Olga» — «Святая принцесса Ольга». Это название отсылает к имени Ольги Рожковой, второй жены Сечина. Новое имя корабль получил после развода супругов в середине 2017 года. «Amore Vero» в переводе с итальянского означает «Настоящая любовь».

Сергей Чемезов

Министерство транспорта Испании постановило арестовать пришвартованную в порту Барселоны яхту «Valerie». По данным издания, она связана с владельцем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Стоимость 85-метровой яхты составляет около $140 млн. При этом в официальном постановлении Минтранса уточнялось, что пока яхта арестована лишь на время. Окончательный статус судна будет определен после того, как власти доподлинно установят, принадлежит она Чемезову или нет.

При этом в «Ростехе» журналистам РБК заявили, что эта информация «является фейком».

– От начала до конца эта история — фейк, целенаправленная ложь, часть кампании по дискредитации России, — сказали в госкорпорации.

Действительно, формально Чемезов не владеет яхтой. Согласно выписке из судового реестра Сент-Винсента и Гренадин, судном владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited. После публикации офшорной утечки Pandora Papers выяснилось, что офшором (следует из документов регистратора Trident Trust) владеет Анастасия Игнатова — 34-летняя падчерица Чемезова.

Олег Савченко

Финансовая гвардия Италии арестовала тосканскую виллу Лаццарески бывшего депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Олега Савченко, сообщала газета La Nazione. По данным издания, особняк в провинции Лукка оценивается приблизительно в €3 млн. Савченко попал в санкционный список после того, как вместе с 350 депутатами нижней палаты проголосовал за признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Владимир Соловьев

Финансовая гвардия Италии арестовала на озере Комо две виллы российского телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьева. Суммарно стоимость итальянской недвижимости прокремлевского журналиста оценивается примерно в €8 млн.

Абрамович и другие

Однако далеко не все российские миллиардеры потеряли только яхты. Так, например, Роман Абрамович успел перегнать свою яхту Solaris, попавшую в санкционные списки, из Испании в Черногорию. Сейчас его 139-метровое судно находится в порту Тивата. Однако власти Великобритании арестовали все имущество бизнесмена, в том числе принадлежащий ему лондонский футбольный клуб «Челси».

Кроме того, в Великобритании были арестованы счета и активы основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана. По словам самого бизнесмена, его расходы ограничены $3300 в месяц при состоянии в $15,5 млрд. В интервью Bloomberg Businessweek он назвал себя «пленником».

Также Финансовая гвардия Италии, в свою очередь, арестовала на Сардинии недвижимость, доля в которой принадлежит российскому бизнесмену Петру Авену. Доля арестованных активов Авена составляет €4 млн при его общем состоянии в €4,2 млрд. При этом сам Авен ранее рассказывал, что на Сардинии ему принадлежит бывшая вилла Глории Гиннесс, построенная в 1960-х годах.

Проблемы начались не только у олигархов и пропагандистов, но и у приближенных президента Владимира Путина. В частности, в Италии прошли обыски на четырех виллах «архитектора Путина» Ланфранко Чирилло. Его обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в нарушении кодекса защиты культурной декларации, однако под новые санкции Чирилло так и не попал.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у него 143 произведения искусства, в том числе картины всемирно известных художников Пикассо, Сезанна, Кандинского, Модильяни и Шагала. Каким именно образом полотна попали к архитектору, не уточняется. Однако Георгий Албуров считает, что картины были взяты из фондов Эрмитажа в качестве оплаты.

Кроме того, у Чирилло изъяли вертолет Eurocopter EC130 стоимостью €2 млн.