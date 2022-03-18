Мнение: О таксистах и парикмахерах… Пришёл кризис, откуда не ждали?

За последние две недели в Москве сильно подешевело такси. Точнее, стало ощутимо дешевле из-за внезапной «пропажи» повышающих коэффициентов. Даже в час пик теперь машина приезжает за 3-5 минут, а водители даже в «экономе» стали непривычно вежливы, предупредительны, и только что дверь перед «паксом» не распахивают в поклоне.

Примета времени, да…

В одной из недавних поездок внезапно вспомнилось, что многие из нынешних кремлёвских властителей дум в прошлом также таксовали. В 1990-е, к которым #Россия сейчас поразительно быстро возвращается по многим экономическим статьям. За баранкой тогда отметились и Сами-знаете-кто, и его бессменная «говорящая голова», и кто-то из глав крупнейших госкомпаний…

Закралась в голову шальная мысль: а ну, как им сейчас им придётся повторить тот же опыт, когда #инфляция вернётся к давно забытым двузначным темпам роста не в год, а в месяц. Справятся ли? Смогут ли вот так же угождать и кланяться за 2-3 доллара поездки?

Кто-то из французских президентов — то ли Франсуа Миттеран, а то ли сам Шарль де Голль, — однажды посетовал: мол, совсем тяжело стало с кадрами. Ибо все те, кто совершенно точно знают, как надо правильно управлять государством, уже работают таксистами и парикмахерами. А для нас ведь правда — хорошо, что бывшие таксисты теперь управляют огромным государством со 145-146 млн душ? Результаты их более чем 20-летнего правильного управления теперь каждый может оценить на своей дубленой шкуре. Например, такси подешевело…

И ещё одна шальная мысль. А может, им туда, в #Кремль, ещё и Серёгу Зверева рекрутировать? Парикмахер ведь не подгадит? Да и сам он там в самую что ни есть «свою» компанию попадёт…

Разве нет?

—