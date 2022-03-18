Экономика в России: падение рубля, уход брендов, безработица

Наталья Зубаревич отвечает на вопросы «Новой газеты» в прямом эфире.

После признания «ЛДНР» и начала «спецоперации» в Украине курс рубля упал до исторического максимума. Большие бренды уходят с российского рынка, а их сотрудники могут остаться без работы. В прямом эфире Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», анализирует ситуацию вместе с экономистом Наталией Зубаревич и другими экспертами.

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