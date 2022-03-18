Президенты Эстонии и Румынии на пресс-конференции разошлись во мнении по Украине

На совместной пресс-конференции президенты Эстонии и Румынии Алар Карис и Клаус Йоханнис не сошлись во мнениях относительно необходимости ввести бесполетную зону над Украиной.

Так, президент Эстонии заявил, что его страна «хочет сделать больше, чем делает НАТО в настоящий момент». По его мнению, «в определенный момент» нужно будет «ввести такую зону». Сейчас «ведутся дискуссии, но ясного ответа нет», а НАТО «не поддерживает эту идею», сказал Карис, отметив, что «члены национальных парламентов имеют право писать письма, делать заявления», передает ТАСС.

Йоханнис же подчеркнул, что «НАТО не желает военного конфликта» с Россией, а потому «введение бесполетной зоны не может быть реализовано практически». Такой шаг может быть реализован лишь «военными средствами», а в НАТО не хотят «создавать предпосылки для расширения военного конфликта на Украине». Йоханнис сказал, что «эта позиция очень ясна, и Румыния присоединилась к этой позиции».

При этом и Карис, и Йоханнис выступили за наращивание военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса. Йоханнис заявил, что требуется «значительное и сбалансированное укрепление всего восточного фланга, единое и укрепленное передовое присутствие». Румыния «выступает за дальнейшее наращивание союзного военного присутствия в стране», сообщил он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона заявил, что военного противостояния между НАТО и Россией быть не должно, по этой причине над Украиной не будут устанавливать бесполетную зону.