 

Зеленского захотели выдвинуть на Нобелевскую премию мира

18.03.2022, 7:29, Новости дня
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Европейские политики попросили продлить сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира для номинирования президента Украины Владимира Зеленского, говорится в обращении на сайте комитета премии.

Политики попросили комитет продлить срок выдвижения кандидатов на премию до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий», передает RT.

«Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины», – передает РЕН ТВ заявление европейских политиков, которые таким образом намерены показать украинскому народу, что «мир на его стороне».

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия присуждается «тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив». Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре года, предшествующего году присуждения премии, и заканчивается 1 февраля следующего года.

В середине февраля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон должны получить Нобелевскую премию мира за предупреждение «масштабной войны» в Европе.

В январе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую номинировали на Нобелевскую премию мира в 2022 году.

Российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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