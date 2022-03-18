 

Талибы запретили показ иностранных сериалов в Афганистане

18.03.2022, 7:28, Новости дня
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Движение «Талибан» (организация, запрещенная ООН) официально запретило показ в Афганистане любых иностранных сериалов, сообщил участник встречи вещателей.

В стране показывали сериалы из Индии и Турции. Также в Афганистане пользовалась популярностью музыка из этих стран. В четверг прошла встреча культурной комиссии талибов*, а также министерства по делам запрещения с афганскими вещателями. Как сообщил участник встречи, талибы* «четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту». Власти страны пригрозили, что не примут никаких оправданий, если запрет будет нарушен. 

Участник встречи считает, что можно говорить о фактическом прекращении телевизионного вещания, поскольку в самом Афганистане «нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные». По его словам, «это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры», передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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