Талибы запретили показ иностранных сериалов в Афганистане

Движение «Талибан» (организация, запрещенная ООН) официально запретило показ в Афганистане любых иностранных сериалов, сообщил участник встречи вещателей.

В стране показывали сериалы из Индии и Турции. Также в Афганистане пользовалась популярностью музыка из этих стран. В четверг прошла встреча культурной комиссии талибов*, а также министерства по делам запрещения с афганскими вещателями. Как сообщил участник встречи, талибы* «четко сказали прекратить показ любых иностранных сериалов, переведенных на дари и пушту». Власти страны пригрозили, что не примут никаких оправданий, если запрет будет нарушен.

Участник встречи считает, что можно говорить о фактическом прекращении телевизионного вещания, поскольку в самом Афганистане «нет киноиндустрии, и нет ни одного сериала или фильма, который мог бы заменить иностранные». По его словам, «это ограничение означает, что нужно выключить телевизоры», передает РИА «Новости».