Если отключат интернет

Созданный выпускником мехмата МГУ новый мессенджер Fireside умеет работать там, где ничего не работает.

Станислав Шалунов. Фото из соцсетей

Станислав Шалунов выпустил новый мессенджер Fireside. «Что-то такое уже было», — скажут некоторые, пытаясь припомнить, а мы подскажем: у Шалунова был мессенджер Firechat, прославившийся во время событий в одном из финансовых центров мира, когда его установили сотни тысяч человек, и весь город стал одной огромной меш-сетью. Но не только они и не только там: этот легкий децентрализованный мессенджер использовался многими повсюду.

Меш-сеть — это когда девайсы в отсутствие интернета через блютуз или другой аналогичный протокол напрямую соединяются друг с другом. Каждый девайс выступает как ретранслятор, передавая ваши сообщения, пока они не достигнут адресата. Новый Fireside это тоже умеет.

Теперь несколько слов для тех, кто пытается припомнить, кто такой Шалунов. Он выпускник МГУ, в девяностые уехавший в Америку и работавший в компании BitTorrent. Он создал там протокол LEDBAT, о котором часто не знают те, кто им пользуется. LEDBAT длинно расшифровывается как Low Extra Delay Background Transport и коротко объясняется как протокол, позволяющий оптимально передавать гигантские объемы информации в Сети. Без LEDBAT невозможен современный интернет, к которому подключены миллиарды устройств и по которому ежесекундно переливаются гигабайты, терабайты и даже петабайты информации. Любимые нами торренты не могли бы работать без шалуновского протокола. Его используют Microsoft и Amazon. Когда вы, владелец IPad, IPhone или Mac, не переставая играть или работать, без проблем обновляете свой софт, скачивая новые версии с серверов Apple, — вам тоже нужно благодарить длинноволосого и периодически небритого выпускника мехмата МГУ, ныне живущего в Майами.

Знаменитый Firechat, о котором так много писали и говорили в 2019–2020 годах, Шалунов перестал развивать и продал. Fireside является развитием Firechat — он тоже работает p2p и соединяет девайсы в меш-сеть. Но он идет дальше и умеет делать то, что не умел Fireside: обходить блокировки. Он находит доступ к заблокированным сайтам, используя девайсы в меш-сети, которые находятся в странах и регионах, где блокировка отсутствует. Конечно, мессенджер использует оконечное шифрование — теперь это стандарт; но он отличается от других тем, что у него нет центрального сервера, который явно или тайно сохраняет или даже читает ваши сообщения. В отсутствие сервера зашифрованные сообщения хранятся только на смартфонах участников разговора. Но это еще не всё.

Fireside работает на протоколе с открытым кодом NewNode — новом изобретении Шалунова. На Github, где код выложен на обозрение всем желающим, протокол описывается как «способ децентрализованной доставки контента». Этот умный р2p протокол освобождает пользователя от головной боли с настройками соединения — он сам решает, когда работать по wi-fi, а когда нет. Он связывает в единую сеть устройства с разными возможностями соединения и подключения: у одних блютуз, у других WiFi-Direct… И всех их он связывает в единую сеть — хочется сказать «глобальную», но это зависит от количества девайсов, на которых стоят Fireside и NewNode.

В крайнем, идеальном случае, когда миллионы или — почему бы не мечтать? — миллиарды людей установили на свои смартфоны и планшеты новый мессенджер Шалунова, возникает глобальная сеть на протоколе NewNode, которой не нужен интернет и которую невозможно закрыть, запретить или уничтожить. Пока хоть один девайс в этой сети будет иметь выход в интернет — он будет делиться этим выходом со всеми девайсами.

Станислав Шалунов — человек из мира хайтека, которым РФ могла бы гордиться. От 15 до 20 процентов всего мирового траффика в Сети переносится с помощью его протокола LEDBAT. Его новый мессенджер Fireside на открытом коде не просто ремейк уже существующих мессенджеров, а дверца в новый, интересный мир, где при обилии смартфонов и планшетов возникает возможность гигантской меш-сети, которую неспособен уничтожить никакой шатдаун и никакое государство с его цензурой и угрозами отключения.

Шалунов знает про эти угрозы. Удивительным образом он предсказал будущее в интервью, которое дал в октябре 2020 года на сетевой площадке Рефорум. «Сейчас российское правительство снова пытается затянуть гайки, уменьшая процент тех, кому будет доступен взгляд на происходящее, отличный от официального. Его задача — чтобы такое меньшинство стало совсем крохотным, незначительным и в конечном счете превратилось в диссидентов. Одним из последствий для РФ станет дальнейшая потеря конкурентоспособности во всех областях, и технологическая сторона не станет исключением. Для успешной конкуренции нужно больше, а не меньше интеграции, необходимо понимать, что за люди вокруг тебя, какие у них потребности. Но уже сейчас в РФ ничтожно мало людей, которые понимают нужды глобального рынка.

И если власти продолжат закручивать гайки, страну ждет экономический застой и переход к режиму, где единственным способом самоутверждения является <…>, которая обязательно ставит кого-то на колени.

И для России, и для остального мира это контрпродуктивно».

И мы сейчас в этом живем.

Русский американец Станислав Шалунов с волнением и болью смотрит в сторону России. Происходящее в Украине ужасает его. В блоге его мессенджера Fireside последний пост — о Марине Овсянниковой.

Среди отзывов на NewNode я нашел такой: «Работает, проверено, скачал про запас, потому что живу в России. Надеюсь, что по прямому назначению это приложение никогда мне не пригодится». Это написано нашим соотечественником в сентябре 2021 года, с тех пор прошло совсем немного времени, и теперь кажется, что децентрализованные, защищенные, способные работать в условиях блокировок и отключенного интернета Fireside и NewNode очень даже могут нам пригодиться, чтобы сохранить контакты друг с другом, именно потому, что мы живем в России.

Алексей Поликовский, Обозреватель «Новой»

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