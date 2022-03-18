 

Поведение украинского посла вызвало скандал в Берлине

18.03.2022, 6:20, Новости дня
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Немецкая пресса рассказала о скандале, вызванном заявлениями украинского посла в Германии Андрея Мельника, а также возмутилась его требованием «улыбаться проявлениям украинского национализма».

Junge Welt рассказала, что поведение Мельника начало вызывать раздражение у представителей властей Германии. Так, у парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля «лопнуло терпение», когда Мельник «потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением», передает РИА «Новости».

«Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым», – написал Бартоль в Twitter, но позднее «удалил свой твит и извинился «в особенности за кавычки». Junge Welt полагает, что «ему вероятно кто-то позвонил».

Кроме того, Мельник возмутился тем, как Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона «Азов». Он потребовал не «демонизировать мужественных борцов». Junge Welt пишет: «Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться».

Издание подчеркнуло, что поведение украинского посла нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Напомним, Мельник известен своими скандальными заявлениями. В частности, он утверждает, что Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль. Он назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины. Мельник требовал, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Он заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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