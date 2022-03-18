Вице-премьер Болгарии выступила против поставок С-300 Украине

Вице-премьер и глава минэкономики Болгарии Корнелия Нинова (Социалистическая партия) заявила, что она и ее однопартийцы выступают против поставок Болгарией оружия и боеприпасов Украине.

Нинова сообщила, что «не видела предложения», о котором сообщали СМИ. По версии Financial Times, глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Словакию и Болгарию обсудит возможность поставок на Украину находящихся в этой стране советских систем С-300, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Вице-премьер пояснила, что такое предложение «не было представлено в министерство, фракция в парламенте об этом не информировала». В связи с этим Нинова «предполагает, что его пока не существует».

Она подчеркнула, что Социалистическая партия «по-прежнему считает, что Болгария не должна поставлять оружие и боеприпасы Украине». По ее словам, «если дело дойдет до обсуждения», партия «не поддержит такое решение».

Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов. СМИ сообщили, что Госдеп ищет по миру С-300 для отправки на Украину.