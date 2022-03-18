 

Университет в США убрал имя Карла Маркса из названия аудитории из-за Украины

18.03.2022, 6:20, Новости дня
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В университете Флориды в связи с событиями на Украине «Учебную комнату для групповых занятий имени Карла Маркса» переименовали в «Комнату для групповых занятий номер 229», сообщают СМИ.

ABC News собщает, что аудиторию назвали в честь философа в 2014 году, но сейчас «посчитали уместным убрать имя Карла Маркса», передает РИА «Новости».

РФ начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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