Университет в США убрал имя Карла Маркса из названия аудитории из-за Украины

В университете Флориды в связи с событиями на Украине «Учебную комнату для групповых занятий имени Карла Маркса» переименовали в «Комнату для групповых занятий номер 229», сообщают СМИ.

ABC News собщает, что аудиторию назвали в честь философа в 2014 году, но сейчас «посчитали уместным убрать имя Карла Маркса», передает РИА «Новости».

РФ начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.