 

Мнение: Пытать и заискивать

18.03.2022, 5:35, Разное
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Читаю в ФБ – один из френдов описывает свои впечатления от просмотра агитпропа: “обнаружил Якова Кедми у Соловьева. И о боги! Он продолжает говорить разумно! Он говорит что если вы не можете справится с Украиной, то какое вам НАТО и США?
Соловьев говорит что надо было брать Тбилиси в 2008, на что Кедми резонно говорит, что надо было то, надо это… Сколько ещё есть зубов, чтобы наступать на грабли? Уже нет…
Все в студии притихли…”

Мда-аа! Старый израильский шпион на пенсии явно решил, что с него хватит этого дурдома и пора от бесячьего зверинца дистанцироваться по максимуму, то есть – делать ноги. Вообще он, пожалуй, даже рискует, делая такие заявления по ТВ в ситуации агонии режима. Может ведь и прилететь, не посмотрят, что из Израиля. Кто его защитит – Европейский суд по правам человека? Так всё уже – вышли из этого суда. И конвенцию о правах человека заодно похерили – нету больше в России прав человека. Но… Есть что-то, что заставляет Кедми раз за разом рисковать.

В принципе, время сейчас такое, что уже можно, наверно, принимать ставки на то, кто следующий из ярых записных пропагандонов внезапно “прозреет” и начнет переобуваться в воздухе. Кто – Михеев? Подоляка? Киселев? Ответы могут быть самые неожиданные.

Власти, похоже, собираются этот процесс притормозить, запустив репрессии уже в чисто сталинском духе, наказывая за “мыслепреступления”; но это будет ситуация, когда сами палачи остро ощущают свою обреченность. Будут пытать и одновременно заискивать. Господи, в какую же клоаку мы погружаемся! Несколько утешает одно – мы ее определенно заслужили на все 100%.

Источник: Размышления вольного социолога



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