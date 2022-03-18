«Разумные люди должны по-прежнему носить маски»

Эпидемиологические ограничения сняты. Насколько это оправданно? Рассказывает профессор Василий Власов.

В Москве был отменен масочный режим. Изменились мы, коронавирус или власти? Мы задали вопросы профессору НИУ ВШЭ, доктору медицинских наук Василию Власову.

— Как отличается течение наиболее распространенных вариантов ковида сейчас и год назад: заразность, смертность и летальность сейчас и тогда?

Василий Власов

профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук

— Когда началась пандемия, эпидемиологи высказывали надежды на то, что вирус очень быстро потеряет свою вирулентность, то есть способность заражать человека и убивать его. И станет безобидным вирусом, сродни всем простым заболеваниям. В короткой перспективе эта надежда не оправдалась, как мы знаем, эпидемия уже движется больше двух лет, но в длительной перспективе события развиваются именно таким образом: на смену первичному относительно убийственному и вместе с тем не очень заразному вирусу пришли варианты, которые становились все более заразными, такими как «дельта» и «омикрон», но менее убийственными.

На фоне общей статистики эпидемии это не очень сильно заметно, потому что при, например, очень высокой заболеваемости от варианта «омикрон», несмотря на то, что вирус убивал меньше людей в процентах от числа заразившихся, но тем не менее за счет высокой заболеваемости умирало все равно много людей. То есть за счет большого количество заболевших накапливалось большое количество умерших.

О том, какими свойствами обладает последний вариант вируса, подвариант «омикрона», мы точно не знаем, но

судя по всему, он такой же заразный или, может быть, даже более заразный. И соответственно, несмотря на то, что можно предполагать, что он не очень убийственный, он тем не менее тоже возьмет свою жатву.

Эта ситуация уже проявилась в некоторых странах, прежде всего — в Европе. В Гонконге очень много людей заболело, и там количество умерших на млн населения довольно велико, прежде всего, потому, что там, в Гонконге, до этого не было эпидемии, и у людей до этого не было накопилось иммунитета. И соответственно,

новые волны, вероятнее всего, еще будут, и они, конечно же, будут людей убивать.

Насколько быстро будет происходить дальнейшее снижение вирулентности новых вариантов вирусов, конечно же, неизвестно, но будем надеяться, что этот процесс будет продолжаться.

— Не опасно ли, что сейчас в РФ отказываются от ношения масок?

— Вирус сейчас стал менее убийственным — это привело к тому, что во всем мире стали отменять ограничения. Напомню, что в Москве ограничения сняты, за исключением запрета на митинги. РФ не была первой страной, где сняли практически все ограничения, но она, так скажем, идет, идет в тренде. Очень важно, что, к сожалению, в РФ ограничительные меры называли идиотскими словами «перчаточно-масочный режим».

В действительности ограничительные меры для предотвращения распространения инфекции не сводятся ни к маскам, ни к перчаткам дурацким. Прежде всего, необходимо ограничение контактов людей и улучшение условий жизни и труда: для того, чтобы меньше распространялась инфекция. Можно предполагать, что сейчас, поскольку количество переболевших людей в РФ огромно, возникновение новой волны заболеваемости не будет очень убийственным. Но то, что отказ от ограничительных мер приведет к относительному увеличению заболеваемости при новой волне — конечно же, это произойдет.

Думаю, что разумные люди должны продолжать носить маски в той ситуации, когда они оказываются в большом коллективе, который находится в малом помещении: на концерте, в церкви или зажатыми в автобусе.

Андрей Заякин, сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»

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