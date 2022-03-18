Россия припомнила США убийства детей во вьетнамской деревне
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Военные США 16 марта 1968 года устроили резню во вьетнамской деревне Сонгми, напомнил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский опубликовал в соцсетях ссылку с «напоминанием о том, кто сейчас кричит громче всех, пытаясь обвинить наших военных в преступлениях на Украине на основе фальшивой и непроверенной информации», передает ТАСС.
Массовое убийство в Сонгми – военное преступление, совершенное солдатами Армии США в деревенской общине Сонгми в ходе войны во Вьетнаме. Военнослужащие США совершили массовое убийство гражданского населения деревень Милай, Биньтэй и Микхе, убив 504 мирных жителей, из них 210 детей. Многие жертвы перед убийством были подвергнуты пыткам, женщины – групповым изнасилованиям. Только один военнослужащий был признан американским судом виновным, но проведя три с половиной года под домашним арестом, был помилован.
Напомним, посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. В списке свыше 20 стран. Китай призвал «никогда не забывать, кто представляет настоящую угрозу миру».
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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