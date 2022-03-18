Россия припомнила США убийства детей во вьетнамской деревне

Военные США 16 марта 1968 года устроили резню во вьетнамской деревне Сонгми, напомнил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский опубликовал в соцсетях ссылку с «напоминанием о том, кто сейчас кричит громче всех, пытаясь обвинить наших военных в преступлениях на Украине на основе фальшивой и непроверенной информации», передает ТАСС.

Массовое убийство в Сонгми – военное преступление, совершенное солдатами Армии США в деревенской общине Сонгми в ходе войны во Вьетнаме. Военнослужащие США совершили массовое убийство гражданского населения деревень Милай, Биньтэй и Микхе, убив 504 мирных жителей, из них 210 детей. Многие жертвы перед убийством были подвергнуты пыткам, женщины – групповым изнасилованиям. Только один военнослужащий был признан американским судом виновным, но проведя три с половиной года под домашним арестом, был помилован.

Напомним, посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. В списке свыше 20 стран. Китай призвал «никогда не забывать, кто представляет настоящую угрозу миру».