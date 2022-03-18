 

Мнение: Ого!! Сапожник ЖЖ не нужен!

18.03.2022, 4:05, Разное
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Вон оно, оказывается, что!

Пишет собрат по ЖЖ Анальгин:

“Такого ещё не бывало. Но времена-то нынче — какие? Ах, правильный ответ не вполне цензурен…

Вот так и люди друг к другу. Особенно — облечённые властью, хотя бы микроскопической.

Дмитрий mi3ch Чернышев, Алексей sapojnik Рощин, Борис colonelcassad Рожин, Олег matveychev_oleg Матвейчев, Олег olegmakarenko.ru Макаренко, Виталий vitalidrobishev Дробышев, Алексей nasedkin Наседкин — что их всех объединяет при огромной разнице в политических взглядах, месте по социальному капиталу и прочих нюансах?

За ними — пришли!

Пришли пока что цензоры из Rambler Group. C начала второй декады марта их посты регулярно, по несколько раз на дню вычищают в рубрику «Другое». Независимо от содержания, расписания, названия и проч. Просто по факту публикаци. Такое впечатление, что всех их скопом занесли в «чёрный список». И закрыли наглухо от читателей, кроме подписчиков”.

А я-то думаю, в самом деле – что-то не то! Например, сегодня: написал за день 4 поста – из них НИ ОДИН не то что не попал в Топ ЖЖ, но куда веселее: ни один вообще не попал в рейтинг ЖЖ! Т.е. ЖЖ сделал вид, что таких постов просто не было.

И так – уже не первый день, действительно. А я еще удивлялся – что-то просмотров стало так мало? А оно вон как, оказывается. Я, правда, тёмен – понятия не имею, что такое “рубрика Другое” и даже где ее искать (а главное – зачем??) Но верю другу Анальгину – ясно, что ничего хорошего.

Правда, удивлен, что ЖЖ заметает за плинтус почему-то меня вместе с Рожиным, Матвейчевым и Фрицморгеном – какая-то странная компания, ей-богу. Митрич, Фрицморген и Сапожник – почти как Гомер, Мильтон и Паниковский!

Но не будем придавать этому чрезмерного значения; в конце концов, пока посты дают публиковать – тот, кто хочет, всегда их как-нибудь да прочтет. Кстати – мне кажется, что Анальгин обнаружил не всех “жертв ЖЖ-цензуры”; по-моему, там есть еще по крайней мере один автор – Алекс-Розофф. Насколько я вижу – он как-то очень уж стремительно покатился вниз в рейтинге ЖЖ, при том, что темпа публикаций (и весьма интересных) не снижал.

Оно, в общем, вот оно как! Получается, что ЖЖ просто без разбора ВЫЧИЩАЕТ всю “политику”, политику как таковую; задача – сделать так, чтобы в Топе оставались только рецепты, советы огородникам и что-нибудь про отношения, в меру скабрезное, то бишь как “психологиццкое”. За это, считают в Рамблере, хотя бы не посадят.

Возможно, правильно считают.

Источник: Размышления вольного социолога



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