 

Юрий Подоляка: Украинский гарнизон Мариуполя поплыл

18.03.2022, 3:20, Новости дня
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Настал момент, когда «силы гарнизона ВСУ в Мариуполе подломились», сообщил украинский блогер и политолог Юрий Подоляка.

Подоляка сообщил в Telegram, что «украинский гарнизон Мариуполя поплыл», и силы, и боеприпасы «на исходе». Он полагает, что у украинских военных «произошел внутренний надлом». Именно с этим он связывает то, что продвижение войск РФ и ДНР «особенно заметно» – «пошел огромный поток беженцев», которым удается покинуть город только тогда, когда в их район приходят силы РФ или ДНР.

Политолог считает, что окончательного успеха в Мариуполе российские силы добьются уже «в ближайшие дни», хотя могут остаться «очаги сопротивления». Он подчеркнул, что это «будет мощнейшей потерей для ВСУ». Речь не только о потере группировки в 15 тыс. человек, причем «отборных частей», но и о высвобождении сил РФ и ДНР, задействованных сейчас в Мариуполе, которые смогут начать действовать на других направлениях.

Напомним, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил о 43 тыс. эвакуированных из Мариуполя за сутки. Украинские силы удерживают жителей в качестве живого щита.

РФ начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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