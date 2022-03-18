Юлия Латынина. Психопатология лжи и веры

Деструктивные мемы и плохая информация — при каких условиях человек верит не в то, что происходит, а в то, что ему сказала власть или соседи.



Гойя. «Шабаш ведьм в стране басков»

Большинство россиян, судя по опросам общественного мнения, уверены, что то, что происходит в Украине, — это спецоперация, начатая по заявленным президентом Путиным мотивам.

Им говорят, что американцы в Украине производили биологическое оружие, которое будет поражать только русских. Что граждане освобожденной Украины встречают освободителей цветами. Что украинские города уничтожает украинская авиация (это говорят те же самые люди, которые сообщали, что украинская авиация была уничтожена в первый же день).

И вообще эта нацистская горстка наркоманов и бандеровцев силами одного батальона две недели ведут затяжные позиционные боевые действия на территории, равной двум Великобританиям, и удерживают в заложниках население нескольких городов-миллионников.

Попутно наркоманы изобретают химическое, бактериологическое и ядерное оружие и развернули целую голливудскую промышленность по производству масштабных фейковых постановок.

Вопрос: почему во все это верят?

Ответ: верить в то, во что верит сосед, даже если это не соответствует действительности, является системообразующим свойством человеческой психики. Это называется информационный каскад. Об этом мы и поговорим.

Плохая информация

Один из выдающихся мыслителей XX столетия генетик Ричард Докинз в своей книге «The Selfish Gene» описал существование в человеческом обществе ряда самореплицирующихся объектов, которых он назвал, по аналогии с генами, «мемами».

Мем — это любая единица информации внутри человеческого общества, которая умеет самореплицироваться. Поговорка. Технология. Идеология. После этого очень быстро, в дополнение к термину «мем», появилось понятие

«деструктивный мем» — то есть такая самореплицирующаяся информационная единица, которая, самореплицируясь, вызывает гибель ее носителя.

Почти одновременно с понятием «деструктивный мем» в современной психологии и социологии появилось понятие «информационный каскад».

Информационный каскад происходит тогда, когда человек наблюдает за действиями других людей и затем — несмотря на то что эти действия могут противоречить его личному опыту или имеющейся у него информации — повторяет эти действия. Каскад происходит, когда люди «отказываются от имеющейся у них информации в пользу выводов, основанных на действиях других людей» (см. сноску 1).

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Мышление как способность ошибаться

Мышление — это способность строить модели, а способность строить модели — и есть способность ошибаться.

Иначе говоря, мышление и есть ошибка. Кто не ошибается, тот не мыслит.

Когда древние египтяне считали, что солнце — это лодка бога Ра, которая плывет по небесному океану, и что небо — это богиня Нут, изогнувшаяся над своим мужем Гебом, они, строго говоря, ошибались. Но сам факт этой ошибки и был свидетельством того, что они были способны построить модель мира.

Способность построить модель мира и сказать, что солнце — это лодка, или колесница, или сани, или конь, — была гораздо более важна, чем ошибочность этой модели.

Любая модель выполняет две функции.

Во-первых, она хороша, пока работает. В этом смысле модель мира, которая утверждает, что «солнце — это лодка», прекрасно выполняет свою функцию до тех пор, пока вам не нужно изучать возмущения солнечной фотосферы с целью предсказания магнитных бурь.

Во-вторых, модель хороша до тех пор, пока она играет роль метаязыка, объединяющего представителей одной и той же культуры. В этом смысле не важно, солнце — это лодка или не лодка. А важно, что все египтяне разделяют это представление, в то время как все эскимосы считают, что солнце — это сани.

Однако метаязык, обеспечивающий целостность общества, не всегда играет положительную роль.

Деструктивный мем и информационный каскад

Возьмем, для примера, несколько происшествий, случившихся в очень разных культурах и разных эпохах.

В апреле 1856 года в Южной Африке четырнадцатилетняя девочка племени хоса по имени Нонгкавузе пришла на берег реки Гцарха и услышала пророчество. Духи предков пообещали ей, что если хоса зарежут весь скот и уничтожат все посевы, то после этого настанет изобилие, предки вернутся в мир и уничтожат белых, и с собой они приведут новый скот, чтобы возместить утрату.

Девочка рассказала о своем видении дяде, а тот рассказал вождю. Вождь поверил в пророчество, и хоса начали убивать скот. Они верили, что в тот день, когда будет сожжено последнее поле и зарезан последний бык, предки вернутся на землю и прогонят белых. С собой они приведут новый скот, а поля покроются уже созревшими злаками.

Но тут возникла проблема. Скот был убит, а новый все не появлялся. У рядовых хоса возник вопрос: кто в этом виноват и почему не появляется скот? Ответ был ясен. Виноваты были те хоса, которые отказывались убивать скот и уничтожать урожай. Оказалось, что кроме скота надо было убить и тех, кто отказывался его убивать. Тогда бы все стало нормально. Так и стали делать. Но скот все не появлялся и не появлялся.

Эта ментальная эпидемия по понятным причинам закончилась к 1858 году. К этому времени было убито около 400 тыс. голов скота, а 40 тыс. человек погибли от голода.

Рассмотрим другой пример. В 1212 году Николас, пастух из Рейнланда, объявил, что у него есть план спецоперации по освобождению Святой Земли от неверных.

План поражал своей продуманностью и логистической простотой. Предполагалось, что Средиземное море последователи Николаса пересекут посуху, потому что оно расступится перед ними. Что же касается войны, то ее не будет, потому что, как только сарацины увидят армию освободителей, они немедленно обратятся в католицизм. Николас со своими последователями действительно добрался до Генуи, но там

план спецоперации повстречался с непреодолимым препятствием: море не расступилось. Николас погиб при обратном переходе через Альпы, а его отца повесили разъяренные родственники погибших.

Это не остановило фанатиков, и в том же году о грядущей спецоперации по освобождению Святой Земли объявил 12-летний французский пастушонок Этьен. В доказательство того, что он прав, он даже предъявил письмо, адресованное королю Франции лично Иисусом. Дети и взрослые толпами стекались к нему и грабили по дороге все, что шевелится.

Этьен утверждал, что он умеет творить чудеса. Ему удалось достигнуть Марселя, часть его воинства была убита по дороге, а те, кто взошел на корабли, были просто проданы в рабство.

Рассмотрим третий пример. В конце XVI — начале XVII в. всю Европу охватила эпидемия борьбы с ведьмами. Эти ужасные ведьмы летали на шабаш, поклонялись Сатане, наводили град, мор и неурожай.

Нельзя сказать, что до этого в мире не верили в ведовство. Профессия шамана, ведьмы, колдуна, гадателя существовала во многих культурах и пользовалась переменным почетом. Но ничего похожего на то, что начало происходить в 1560-х годах, в истории человечества просто не было.

Изображение ведьм в средневековой литературе

К примеру, в 1581 году Иоганн фон Шоненберг был назначен архиепископом в Трире. Будучи ревностным католиком, он решил истребить сначала протестантов, а потом евреев.

Когда протестанты и евреи закончились, а созданный им аппарат насилия остался, он переключился на ведьм.

В результате с 1587 по 1593 год в подвластных ему землях было сожжено 368 человек. К 1588 году в двух деревнях близ Трира осталось в живых по единственной женщине.

Главным способом добычи показаний была пытка. Защититься от обвинения было невозможно, потому что обвиняемый не знал, кто и в чем его обвиняет, а суд не предполагал наличия обвиняемого. При этом, с точки зрения судей, они вовсе не совершали чудовищных казней и пыток.

Они, наоборот, спасали душу ведьмы, предавая огню ее тело. С учетом того, что имущество спасенной души отходило ее спасителям, дело по спасению двигалось бодро. При этом главными жертвами террора становились, понятное дело, те, у кого было что конфисковать.

Жгли бургомистров, городских советников и богатых купцов. Весь Трир разделился на тех, кого жгли, — и на инквизиторов, обвинителей, нотариусов, присяжных — в общем, на весь инквизиторский ОМОН, который тащил несчастных на костер во спасение их душ и получал их имущество.

Городской палач передвигался, «как знатный придворный, весь в золоте и серебре, а его жена состязалась со знатными дамами в одежде и убранстве».

Подобные же сцены повторялись в Эйхстадте, Вюрцбурге, Фульде, Бамберге, а в Англии король Иаков VI после пережитого в море шторма уверился, что он был наслан желавшими погубить его ведьмами, написал книгу «Демонология» и создал специальные комиссия для охоты за ведьмами.

Что общего во всех этих четырех описанных историях?

Мы видим, что для удачного распространения деструктивного мема нужны две составляющие.

Первая — это группа лиц, которая в результате этого мема получает привилегированное положение. За его счет она укрепляет свой социальный статус и улучшает материальное положение. Пророчество Нонгкавузе сделало ее сторонников абсолютными повелителями хоса. Эти люди — бенефициары мема — не обязательно должны находиться у власти, как архиепископ Трира, но мем усиливает их власть. Он делает ее на некоторое время абсолютной. Подчеркнем этот момент: отрицание властью реальности всегда безмерно усиливает власть на некоторое время.

Вторая составляющая — это несчастные, фрустрированные, обиженные чем-то люди, которым этот мем дарит душевный комфорт. Он компенсирует их нынешние страдания.

Вы не можете подойти к довольному жизнью человеку и сказать ему: «Сожги свой «Лексус», и у тебя будет «Лексус» лучше прежнего». Он скажет, что ему и с этим «Лексусом» хорошо.

Но если вы приходите к бомжу и говорите ему: «Сожги свои тряпки, и у тебя из-под земли вырастет «Лексус», то его низкий интеллект и высокая фрустрация дают вам большой шанс.

Для того чтобы мем обладал высокой контагиозностью и распространялся со словами, т.е. воздушно-капельным путем, нужно, чтобы существовали две группы.

Группа его активных распространителей, которая повышает за его счет свой статус,

группа пассивных реципиентов, для которой он психологически комфортен.

Постфактум

Тут честно признаюсь, что я специально выбрала такие истории, относительно которых нет никакого сомнения.

Трудно себе представить, чтобы кто-то сейчас с пеной у рта взялся доказывать подлинность письма Иисуса, бывшего с собой у pastoureaux, или доказывал, что скот предков, который обещала Нонгкавузе, вышел бы из-под земли, если бы не предательство.

Эти мемы погибли безвозвратно. Они были очень вирулентны. Они захватывали все общество. Им было бесполезно противостоять. Человек, который робко осмелился бы напомнить их носителям о реальности, был бы немедленно сметен с лица земли: сожжен как колдун, убит как саботажник, пригвожден к земле колом как посланец Сатаны, который осмеливается отрицать очевидное, а именно, что море расступится перед праведниками, а жители Святой Земли при их виде немедленно обратятся в католицизм.

Но именно в силу их вирулентности они не давали своим носителям выжить. Они были как вирус Марбург — слишком смертельные.

Поэтому давайте рассмотрим другой мем, который начинал почти так же, как вышеописанные. Я прошу прощения, если я кого-то шокирую. Ведь большинство могущественных мемов не так летальны, поэтому мы верим в них и сейчас.

Иисус Пантократор

Иисус-Мессия

На рубеже нашей эры в римской провинции Иудея, озлобленной, нищей, ненавидевшей своих оккупантов, жил глава некоей секты, который утверждал примерно то же самое, что девочка Нонгкавузе или пастушок Этьен. Он утверждал, что он — сын Божий, что его приверженцы получат необыкновенные магические способности и что в час «Ч» он развеет войско римлян одним дыханием огня из своих уст и поразит их, придя с ангелами на облаках.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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