S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с «ССС-» до «СС», сообщило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с «ССС-» до «СС». Рейтинги понижены с негативным прогнозом. Как утверждает агентство, 16 марта инвесторы не получили купонный платеж в долларах США по еврооблигациям российского правительства в связи с техническими трудностями из-за санкций против Москвы. В связи с этим S&P полагает, что выплаты «по обслуживанию долга по еврооблигациям РФ с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями». В агентстве заявили, что долг РФ весьма уязвим для неплатежей, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте был понижен S&P с «ВВВ-» до «ВВ+», а в марте – с «ВВ+» до «CCC-». Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга. В среду, 16 марта, Минфину РФ надо было заплатить 117,2 млн долларов по еврооблигациям, а его долларовые и евровые резервы заморожены США и ЕС на счетах в иностранных банках. Однако Минфин РФ заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям на сумму в 117,2 млн долларов, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.