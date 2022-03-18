 

S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России

18.03.2022, 1:49, Новости дня
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Долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с «ССС-» до «СС», сообщило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен с «ССС-» до «СС». Рейтинги понижены с негативным прогнозом. Как утверждает агентство, 16 марта инвесторы не получили купонный платеж в долларах США по еврооблигациям российского правительства в связи с техническими трудностями из-за санкций против Москвы. В связи с этим S&P полагает, что выплаты «по обслуживанию долга по еврооблигациям РФ с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с аналогичными техническими трудностями». В агентстве заявили, что долг РФ весьма уязвим для неплатежей, передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте был понижен S&P с «ВВВ-» до «ВВ+», а в марте – с «ВВ+» до «CCC-». Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга. В среду, 16 марта, Минфину РФ надо было заплатить 117,2 млн долларов по еврооблигациям, а его долларовые и евровые резервы заморожены США и ЕС на счетах в иностранных банках. Однако Минфин РФ заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям на сумму в 117,2 млн долларов, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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