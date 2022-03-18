 

Нидерланды заморозили российские активы на 220 млн долларов

18.03.2022, 1:49, Новости дня
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В связи с санкциями, введенными против РФ из-за ситуации на Украине, с 24 февраля в Нидерландах заморожены российские активы объемом более 200 млн евро (около 220 млн долларов), сообщил глава ЦБ Нидерландов Клаас Кнот.

Кнот сказал, что власти страны «заморозили или арестовали активы объемом более 200 млн евро». По его мнению, «эта цифра будет расти и дальше», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Тем временем США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин РФ заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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