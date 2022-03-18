 

Мнение: Победа без нокаута?

18.03.2022, 1:30, Разное
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После начала спецоперации на Украине, Россия, похоже, одержала победу над коронавирусом. Если и не нокаутом, то хотя бы «по очкам». Во всяком случае, масочный режим в Москве оттенен.

Вот что говорит профессор НИУ ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов:

— Вирус сейчас стал менее убийственным — это привело к тому, что во всем мире стали отменять ограничения. Напомню, что в Москве ограничения сняты, за исключением запрета на митинги. Россия не была первой страной, где сняли практически все ограничения, но она, так скажем, идет, идет в тренде. Очень важно, что, к сожалению, в России ограничительные меры называли идиотскими словами «перчаточно-масочный режим».

Правда, профессор добавляет:

– … разумные люди должны продолжать носить маски в той ситуации, когда они оказываются в большом коллективе, который находится в малом помещении: на концерте, в церкви или зажатыми в автобусе.

Я в некой растерянности. Победила Россия коронавирус? Или еще не совсем, раз на концертах и в транспорте лучше быть в маске, чем без маски?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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