Мнение: Китай сдал с потрохами



Товарищ Си делает ручкой

Китайский посол в США сам созвал пресс-конференцию и выступил с заявлением, которым, попросту говоря, сдал Путина со всеми потрохами. Цитирую по «Вашингтон пост»:

«Многие американцы, по понятным причинам, пытаются понять, где находится Китай в условиях разворачивающегося кризиса на Украине, поэтому я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы полностью объяснить и развеять любые недоразумения и слухи.

Были утверждения, что Китай заранее знал о военных действиях России и потребовал, чтобы Россия отложила их до завершения зимних Олимпийских игр. Недавние слухи также утверждали, что Россия обращается за военной помощью к Китаю. Позвольте мне сказать это ответственно: утверждения о том, что Китай знал об этой войне, соглашался или молчаливо поддерживал ее, являются чистой дезинформацией. Все эти заявления служат лишь для того, чтобы переложить вину на Китай и облить его грязью. В Украине насчитывалось более 6000 граждан Китая. Китай является крупнейшим торговым партнером как России, так и Украины, а также крупнейшим импортером сырой нефти и природного газа в мире. Конфликт между Россией и Украиной не идет Китаю на пользу. Если бы Китай знал о надвигающемся кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его».

https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/15/china-ambassador-us-where-we-stand-in-ukraine/

И далее:

«В отношении Украины позиция Китая объективна и беспристрастна: цели и принципы Устава ООН должны полностью соблюдаться; суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться; законные интересы безопасности всех стран должны приниматься всерьез; и все усилия, способствующие необходимо поддерживать мирное урегулирование кризиса».

В общем, никаких экивоков: осуждаем, не поддерживаем, Россия должна убраться с Украины (раз уж «суверенитет и территориальная целостность всех стран, включая Украину, должны уважаться»). В связи с этим только один недоуменный вопрос – а кто вообще выдал столь нелепую идею, что Китай хоть как-то будет «вписываться в блудняк» из-за России? Некоторые делали этот вывод исходя из того, что Путин во время Олимпиады съездил к Си и они там какое-то (весьма недолгое) время о чем-то перетирали; но ведь вообще-то уже по крайне кислой и тухлой физиономии Путина на той Олимпиаде можно было понять, что итогами визита он, мягко говоря, нихрена не удовлетворен.

Что Россия может предложить Китаю такого, чтобы он ради нас полез поддерживать агрессию? Газопровод «Сила Сибири» проложили, спасибо. Ну и молодцы. Но проблема РФ в том, что у нее ВООБЩЕ НЕТ союзников. Хотя еще недавно имелось СВОБОДНЫХ (как выяснилось) – то есть ненужных самой России – 400 млрд. долл. Сумма неслабая; с такими деньгами оказаться вообще без друзей – это надо было быть редкостной скрягой и кем-то невероятно «токсичным».

В принципе, потеряв последнюю эфемерную надежду на Китай, мы оказываемся уже в полной, звенящей изоляции. Велика планета – а поддержать нас в принципе некому. Никого не осталось. Даже хитрый «батька» Лукашенко дистанцируется изо всех сил – хотя вроде бы замазан уже по самые брови, мог бы расслабиться. Но нет – еще надеется выскочить – без России, естественно.

Именно тотальность изоляции может, впрочем, послужить неким «фактором сплочения» для населения самой РФ. Пропагандисты режима очень на это рассчитывают.