 

Непромытая башка — признак слабости – Личное мнение

18.03.2022, 0:50, Разное
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Сегодня на повестке — башка Собчак. Да, понимаю — звучит странно, ведь штука эта сомнительной важности, но хороший пример того, что я хочу вам сказать.

Который день подряд Ксения не может взять себя в руки и хотя бы вымыть голову. Видно, что тамада пребывает в состоянии жутчайшего стресса.


Фото: Соцсети

Вижу. Понимаю. Сочувствую даже где-то.

Но понимаю я и другое: непромытая башка в колтунах — это признак слабости, а слабость общество — любое общество — прощает только детям и старикам.

Если ты берёшь на себя роль лидера мнений, то будь добра выйти к тем, среди кого ты там собралась лидировать, в виде, который говорит о том, что ты — в полном порядке: держишь себя в руках, а ситуацию — под контролем.

Уже несколько дней Собчак появляется перед аудиторией в том виде, который лично меня заставляет сомневаться в том, что она вообще вылезает из-под кровати.


Фото: Соцсети

Ничто не раскрывает характер человека лучше, чем его поведение в ситуациях под давлением. Так вот Собчак под давлением даже голову помыть не может. Понтов было много, а по факту — пшик. Характер слабый, стержня нет.

Сильный человек даже в самых сложных ситуациях следит за своим внешним видом. Слабый — перестаёт мыть голову.

А вы в сложных ситуациях как себя ведёте? Раскисаете или собираетесь?

Я например, в сложных ситуациях очень бурно на всё реагирую. Бьюсь башкой о стену ровно 10 минут, потом наливаю кофе и иду писать пост. Башка всегда чистая.

А у вас?

Источник: Лена Миро



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